Narin Güran cinayetine ilişkin davada karar! Tüm sanıklara ceza verildi

Narin Güran cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgiye göre; 6'sı tutuklu, 3’ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 15 sanığın, ''suçluyu kayırma'' suçundan yargılandığı davada, tüm sanıklara ceza verildi.

Ayrıntılar birazdan...