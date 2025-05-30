Narin Güran cinayetine ilişkin davada karar! Tüm sanıklara ceza verildi

Narin Güran cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgiye göre; 6'sı tutuklu, 3’ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 15 sanığın, ''suçluyu kayırma'' suçundan yargılandığı davada, tüm sanıklara ceza verildi.
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