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Narin Güran cinayetine ilişkin davada karar! Tüm sanıklara ceza verildi

Narin Güran cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu, 3’ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 15 sanığın, ''suçluyu kayırma'' suçundan yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme tüm sanıklara ceza verildi.

Narin Güran cinayetine ilişkin davada karar! Tüm sanıklara ceza verildi
Recep Demircan

Narin Güran cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgiye göre; 6'sı tutuklu, 3’ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 15 sanığın, ''suçluyu kayırma'' suçundan yargılandığı davada, tüm sanıklara ceza verildi.

Ayrıntılar birazdan...

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Anahtar Kelimeler:
Narin Güran
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