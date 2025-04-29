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Narin Güran davasında yeni gelişme! 5 yıl hapis cezası istendi

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkan Narin Güran cinayeti davasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Narin Güran cinayetinde savcılık mütalaasını tamamladı 6'sı tutuklu 3'ü çocuk 15 sanık için 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Narin Güran davasında yeni gelişme! 5 yıl hapis cezası istendi
Nilgün Akbıyık

Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde katledilen Narin Güran cinayeti davasında yeni bir gelişme daha yaşandı. 3'ü çocuk 15 sanık hakkında, suçluyu kayırma suçundan 5 yıl hapis cezası istendi.

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Anahtar Kelimeler:
Narin Güran
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