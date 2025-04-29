Narin Güran davasında yeni gelişme! 5 yıl hapis cezası istendi
Diyarbakır'da kaybolduktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkan Narin Güran cinayeti davasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Narin Güran cinayetinde savcılık mütalaasını tamamladı 6'sı tutuklu 3'ü çocuk 15 sanık için 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.
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