Narin'in ilçesinde bir kayıp vakası daha! Kız çocuğundan haber geldi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 2 buçuk yaşındaki Yazgül Kaya için kayıp ihbarı yapıldı. Küçük Yazgül için endişeli bekleyiş bir süre sonra sona erdi.

Narin'in ilçesinde bir kayıp vakası daha! Kız çocuğundan haber geldi
Mehmet Hazar Gönüllü

Olay, Bağlar ilçesi Tokluca köyünde yaşandı. 2 buçuk yaşındaki Yazgül Kaya'dan haber alamayan ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine 112 acil sağlık, güvenlik güçleri, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Narin in ilçesinde bir kayıp vakası daha! Kız çocuğundan haber geldi 1

YAZGÜL İÇİN SEFERBER OLDULAR

Kayıp ihbarı yapılan minik çocuk için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Ekipler su kanalı ve çevrede arama çalışması yaparken aile de dört bir yandan Yazgül Kaya'yı bulmak için seferber oldu.

Narin in ilçesinde bir kayıp vakası daha! Kız çocuğundan haber geldi 2

AMCASI BULDU

Yazgül Kaya, evlerinin yaklaşık 3 kilometre uzağında tarlada uyur vaziyette amcası tarafından bulundu. Yazgül'ün bulunması ile endişeli bekleyiş yerini neşeye bıraktı.

Minik Yazgül, tedbir amacıyla ambulansta kontrol altına alındı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş'taki saldırının perde arkası ortaya çıktıBeşiktaş'taki saldırının perde arkası ortaya çıktı
Ruhsatsız silah operasyonunda 1 kişi tutuklandıRuhsatsız silah operasyonunda 1 kişi tutuklandı

En Çok Okunan Haberler
Gülistan Doku soruşturmasında babadan oğluna mesaj: 'Her şeyden haberin var şerefsiz'

Gülistan Doku soruşturmasında babadan oğluna mesaj: 'Her şeyden haberin var şerefsiz'

Celal Karatüre'ye polis koruması tartışma yarattı!

Celal Karatüre'ye polis koruması tartışma yarattı!

Fenerbahçe'de yeni hoca adayları belli oldu! Geri dönüyor

Fenerbahçe'de yeni hoca adayları belli oldu! Geri dönüyor

Derbide küfürlü tezahürat gerilimi! Şevket Çoruh'a sert çıktı

Derbide küfürlü tezahürat gerilimi! Şevket Çoruh'a sert çıktı

Akaryakıt istasyonlarında artık bu yasak!

Akaryakıt istasyonlarında artık bu yasak!

Altın ve gümüş için net çıkış: İslam Memiş 'Çarşamba'yı işaret etti

Altın ve gümüş için net çıkış: İslam Memiş 'Çarşamba'yı işaret etti

