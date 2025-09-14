"Narkoalan Uygulamasında" 3.45 gram bonzai ele geçirildi

Adana’da uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için yapılan "Narkoalan Uygulamasında" 3.45 gram bonzai ele geçirilirken, 1’i dolandırıcılık suçundan aranan olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla Başak, 19 Mayıs, Anadolu, Levent Mahallesinde cadde ve ara sokaklarda "Narkoalan Uygulaması" yapıldı. Uygulama çerçevesinde, 185 şahıs sorgulanırken. 86 araç incelendi. Yapılan kontrollerde 4 uyuşturucu kullanıcısı şahıstan toplamda 3,45 gram bonzai ele geçirildi. 1 şahsın dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi. Uyuşturucu kullanan ve dolandırıcılık suçundan aranan şahıs gözaltına alındı.

(İHA)