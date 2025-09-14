HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

"Narkoalan Uygulamasında" 3.45 gram bonzai ele geçirildi

Adana’da uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için yapılan "Narkoalan Uygulamasında" 3.45 gram bonzai ele geçirilirken, 1’i dolandırıcılık suçundan aranan olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı.Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla Başak, 19 Mayıs, Anadolu, Levent Mahallesinde cadde ve ara sokaklarda "Narkoalan Uygulaması" yapıldı.

"Narkoalan Uygulamasında" 3.45 gram bonzai ele geçirildi

Adana’da uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için yapılan "Narkoalan Uygulamasında" 3.45 gram bonzai ele geçirilirken, 1’i dolandırıcılık suçundan aranan olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla Başak, 19 Mayıs, Anadolu, Levent Mahallesinde cadde ve ara sokaklarda "Narkoalan Uygulaması" yapıldı. Uygulama çerçevesinde, 185 şahıs sorgulanırken. 86 araç incelendi. Yapılan kontrollerde 4 uyuşturucu kullanıcısı şahıstan toplamda 3,45 gram bonzai ele geçirildi. 1 şahsın dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi. Uyuşturucu kullanan ve dolandırıcılık suçundan aranan şahıs gözaltına alındı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuzey Kore liderinin kız kardeşi üç ülkeye meydan okuduKuzey Kore liderinin kız kardeşi üç ülkeye meydan okudu
6 ülkeden Türkiye'ye geri getirildiler! "Kaçamayacaklar"6 ülkeden Türkiye'ye geri getirildiler! "Kaçamayacaklar"

Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Akılalmaz olay! Baba ile 14 yaşındaki kızını vurdu... Her yerde aranıyor

Akılalmaz olay! Baba ile 14 yaşındaki kızını vurdu... Her yerde aranıyor

CHP'nin kritik kurultay davasına 1 gün kaldı! Davayı açan Lütfü Savaş: Kimse karışmasın

CHP'nin kritik kurultay davasına 1 gün kaldı! Davayı açan Lütfü Savaş: Kimse karışmasın

ABD basınından iddia! İsrail, Trump'ı dinliyor

ABD basınından iddia! İsrail, Trump'ı dinliyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.