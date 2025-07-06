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NATO'dan Çin'e çok konuşulacak sözler! "Tayvan'a saldıracak olursa..." diyerek açıkladı: "Küçük ortağını arar"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Çin’in Tayvan’a saldırmasıyla tetiklenebilecek çatışmalara ilişkin, "Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Tayvan’a saldıracak olursa öncelikle Moskova’daki küçük ortağı Vladimir Putin’i arar" dedi.

NATO'dan Çin'e çok konuşulacak sözler! "Tayvan'a saldıracak olursa..." diyerek açıkladı: "Küçük ortağını arar"
Begüm Özkaynak

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD merkezli New York Times gazetesine verdiği röportajda Çin’in Tayvan’a saldırmasıyla tetiklenebilecek çatışmalara ilişkin konuştu.

NATO dan Çin e çok konuşulacak sözler! "Tayvan a saldıracak olursa..." diyerek açıkladı: "Küçük ortağını arar" 1

"KÜÇÜK ORTAĞI VLADİMİR PUTİN'İ ARAR"

Rutte, "Eğer Çin, Tayvan’a saldıracak olursa Rusya’dan NATO’ya karşı ikinci bir cephe açmasını isteyecektir. Giderek artan bir farkındalık var, bu konuda saf olmayalım, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Tayvan’a saldıracak olursa öncelikle Moskova’daki küçük ortağı Vladimir Putin’i arayarak, ‘Hey, bunu yapıyorum ve NATO’yu Avrupa’daki bölgelerine saldırarak meşgul tutmana ihtiyacım var’ diyecektir. Olaylar büyük olasılıkla böyle ilerleyecektir. Onları caydırmak içinse yapabileceğimiz iki şey var. Birisi, NATO kolektif olarak güçlü olursa Rusya bunu yapmaya yeltenemez. Diğeri de, ABD Başkanı Donald Trump’ın da çok desteklediği şekilde, Hint-Pasifik bölgesiyle birlikte çalışmak" dedi.

NATO dan Çin e çok konuşulacak sözler! "Tayvan a saldıracak olursa..." diyerek açıkladı: "Küçük ortağını arar" 2

NATO DAHA ÖNCE UYARMIŞTI

Rutte daha önce yaptığı açıklamalarda Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik operasyonları sırasında artış gösteren savunma sanayii harcamalarına değinerek, Kremlin’in 5 yıl içerisinde ülkenin askeri kapasitesini yeniden yapılandırarak NATO’yu tehdit edebileceğini belirtmiş, müttefikleri acilen harekete geçme konusunda uyarmıştı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin NATO Rusya Vladimir Putin
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