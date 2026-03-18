NATO'dan Trump'a soğuk duş! Beklediği desteği göremeyince bakın nasıl tepki gösterdi

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaşta 19 gün geride kaldı. Trump NATO ülkelerinden beklediği desteği göremedi. NATO ülkelerine ve Japonya, Avustralya, Güney Kore'ye tepki gösteren Trump, "Kimsenin yardımına ihtiyacımız yok” ifadelerini kullandı.

NATO'dan Trump'a soğuk duş! Beklediği desteği göremeyince bakın nasıl tepki gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, NATO müttefiklerinin İran'a yönelik askeri operasyona katılmak istemediklerini bildirdiğini belirterek, “Dünyanın en güçlü ülkesi olan ABD’nin başkanı olarak söylüyorum, kimsenin yardımına ihtiyacımız yok” dedi.

NATO dan Trump a soğuk duş! Beklediği desteği göremeyince bakın nasıl tepki gösterdi 1

"OPERASYONA KATILMAK İSTEMEDİLER"

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, müttefik ülkelerin İran'da yürütülen askeri operasyonlara yönelik tutumunu eleştirdi. Çoğu NATO müttefikinin, Orta Doğu'daki operasyona dahil olmak istemediklerini kendilerine ilettiğini belirten Trump, “Bu durum, neredeyse her ülkenin yaptığımız eylemlere güçlü bir şekilde katılmasına ve İran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olmasına izin verilemeyeceği gerçeğine rağmen gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

NATO dan Trump a soğuk duş! Beklediği desteği göremeyince bakın nasıl tepki gösterdi 2

TRUMP'TAN NATO'YA TEPKİ

Müttefiklerin bu kararına şaşırmadığını ifade eden Trump, “Onların bu eylemine şaşırmadım çünkü bu aynı ülkeleri korumak için yılda yüz milyarlarca dolar harcadığımız NATO'yu her zaman tek yönlü bir yol olarak gördüm. Biz onları koruyacağız ama onlar bizim için, özellikle de ihtiyaç anında hiçbir şey yapmayacaklar” değerlendirmesinde bulundu.

NATO dan Trump a soğuk duş! Beklediği desteği göremeyince bakın nasıl tepki gösterdi 3

"İRAN ORDUSUNU YOK ETTİK"

İran'ın askeri kapasitesine ağır darbe vurduklarını öne süren Trump, “Neyse ki İran ordusunu yok ettik. Donanmaları yok oldu, hava kuvvetleri yok oldu, uçaksavarları ve radarları yok oldu. Belki de en önemlisi, hemen her seviyedeki liderleri bir daha bizi, Orta Doğu'daki müttefiklerimizi veya dünyayı tehdit edemeyecek şekilde yok oldu” açıklamasını yaptı.

"KİMSENİN YARDIMINA İHTİYACIMIZ YOK"

Elde ettikleri askeri başarılar nedeniyle artık NATO ülkelerinin yardımına ihtiyaç duymadıklarını ve bunu arzulamadıklarını vurgulayan Trump, “Aslında hiçbir zaman da duymadık. Aynı şekilde Japonya, Avustralya veya Güney Kore'nin de. Dünyanın en güçlü ülkesi olan ABD’nin başkanı olarak söylüyorum, kimsenin yardımına ihtiyacımız yok” ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

