NATO'dan Yusuf Dikeç'li video ile Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na "Hoş geldiniz" mesajı

Türkiye, 14-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na ev sahipliği yapıyor. Toplantı nedeniyle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan NATO, videoda 2024 Yaz Olimpiyatları'nda havalı tabanca karma takımda Türkiye'ye gümüş madalyayı getiren ve atış tarzı ile dünyada ses getiren Yusuf Dikeç'e yer verdi. Videoda Türkiye'nin coğrafi konumu, NATO'nun en büyük ikinci ordusu oluşuna vurgu yapan Dikeç, gelecek yıl NATO zirvesinin Türkiye'de gerçekleşeceğini kaydetti.

(İHA)