NATO Genel Sekreteri, ülkede artan dron ihlallerinin ardından Belçika Savunma Bakanı ile görüştü

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin, Belçika Savunma Bakanı Theo Francken'la görüşerek ülkede artan dron ihlalleri hakkında bilgi aldığı bildirildi.

NATO Sözcüsü Allison Hart, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Hart, Francken'ın Genel Sekreteri, Belçika'da artan dron ihlalleriyle ilgili bilgilendirdiğini aktardı.

Müttefiklerin söz konusu sınamaya karşı destek sağladığını belirten Hart, bunun memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

Polonya, Romanya, Estonya ve Danimarka'nın ardından Belçika'nın gündemini de dronlar meşgul ediyor.

Belçika'daki Elsenborn Askeri Eğitim Kampı üzerinde 3 Ekim'de dron hareketliliği tespit edilmiş, Savunma Bakanlığı olayı incelemeye almıştı.

25 Ekim'de ise en az 4 dronun Valon bölgesine bağlı Marche-en-Famenne'deki Kral Albert Askeri Üssü üzerinde tespit edildiği bildirilmişti.

1 Kasım gecesi hem ulusal hem de NATO operasyonlarında kullanılan Kleine Brogel Askeri Hava Üssü'nde 3 dron faaliyeti tespit edildiği açıklanmıştı. 2 Kasım akşamı da aynı üste 4 dron gözlemlenmişti.

Brüksel Havalimanı çevresinde dün akşam dronların tespit edilmesi üzerine güvenlik nedeniyle uçuşlar geçici olarak durdurulmuştu.Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

