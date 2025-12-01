HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler

Neden uykuda bazen bağırmak isteriz ama sesimiz çıkmaz? Sebebi nedir?

Uyku, insan hayatının en az üçte birini oluşturan, vücudun dinlenmesini ve restore edilmesini sağlayan hafıza ve öğrenme gibi fonksiyonların pekişmesini sağlayan doğal bir süreç olarak tanımlanır. Düzenli ve kaliteli bir uyku insanın genel sağlığı açısından da son derece önemlidir.

Neden uykuda bazen bağırmak isteriz ama sesimiz çıkmaz? Sebebi nedir?
Ferhan Petek

Kişilerde duyusal etkinliğin belli bir dereceye kadar azaldığı, bilincin değiştiği, bilinçli zihinsel etkinliğin durduğu bir hal olan uyku sırasında çevre ve kaslar ile etkileşim çok aza iner. Uyku, uyaranlara tepki verme yeteneği açısından uyanıklık halinden daha farklı olsa da etkin beyin kalıplarını içermektedir. Bu durum da uykuyu koma ya da bilinç bozukluklarından daha duyarlı bir hale getirir.

Uyku süreci REM uykusu ve REM dışı uyku olmak üzere vücudun iki farklı mod arasında geçiş yaptığı tekrar eden dönemlerde gerçekleşmektedir. REM hızlı göz hareketi anlamına gelir ancak bu uyku modu; insan vücudunun sanal felci de dahil olmak üzere birçok başka yönü de bulunmaktadır. Uykunun bazı aşamalarında rüya görülür.

Rüyalar genel olarak istemsiz olarak zihinde meydana gelen çeşitli fikir duygu durum ya da görüntü olabilmektedir. Uyku sırasında vücut sistemlerinin çoğu asimilasyon durumundadır. Bu da bağışıklık sinir kas ve iskelet sistemlerini eski haline getirme konusunda yardımcı olmaktadır. Tüm bunlar da kişinin ruh halini, bilinçse işlevini ve hafızayı koruyan ve endokrin ve bağışıklık sistemlerinin işlevlerinde de büyük rol oynar ve hayali süreçlerdir.

Tüm memeli canlılarda uyku doğal bir dinlenme biçimi olarak gözlemlenir. Tam anlamı ile şuursuzluk olarak nitelendirilemeyen uyku yeteri kadar alınmadığı zaman kişilerde sinir sistemi bozukluklarından bazı fiziksel hastalıklara kadar birçok sağlık sorununa neden olabilmektedir. İnsan hayatının üçte birini uyku oluşturmaktadır.

Uyku sırasındaki en belirgin fiziksel değişimler beyinde oluşur. Beyin uyku sırasında özellikle REM dışı uyku sürecinde uyanıkken olduğundan çok daha az enerji kullanmaktadır. Etkinliklerin azaldığı kısımlarda beyin enerjiyi kısa süreli depolamak ve taşımak için kullanılan molekül tedarikini geri yükler.

Neden uykuda bazen bağırmak isteriz ama sesimiz çıkmaz? Sebebi nedir?

Beta ve alfa dalgaları kişiler uyanıkken görülen tek dalgalardır. Gama dalgaları ise bir kişi bir göreve yoğun olarak odaklandığı zaman görülür. Uyku sırasında çığlık atmak, yoğun korku yaşamak, bağırmak gibi olumsuz tepkiler ve belirtiler uyku terörü olarak isimlendirilmektedir. Tıp alanında da yeri olan uyku terörü genel olarak uyurgezerlik ile özdeşleştirilir.

Uzmanların yaptıkları açıklamalara göre parasomniler genel olarak uykuya geçiş esnasında ortaya çıkan ve istenmeyen davranışların fiziksel etkinliklerin terleme çarpıntı ciltte kızarıklık göz bebeklerinde büyüme gibi belirtilerin ortaya çıkması şeklinde tanımlanır. Uyku terörü olarak bilinen durum da parasomni olarak incelenir.

Uyku sırasında bazen kişinin bağırmak istemesi ama sesinin çıkmaması da uyku terörü olarak kabul edilir. Halk arasında karabasan olarak ifade edilen ancak tıp alanında uyku felci olarak isimlendirilen durum da uykuda bağırmak istendiği halde sesin çıkmamasına neden olan başat bir durumdur.

Kişiler uykuya daldıktan bir süre sonra uyku sürecinin herhangi bir anında kas kontrolünün geçici olarak kaybedilmesi nedeniyle hareketsiz kalındığı için geçici felç hali yaşayabilir. Bu durum kişide rüyasında bağırmak istemesi, bağırdığı halde sesinin çıkmaması şeklinde gerçekleşir. Rüya görülen aşama olan REM uykusu esnasında uyku evreleri arasında geçiş yaşanırken beyin vücudu etkisiz hale getirir ve kişi hareket edemez ve konuşamaz bir hale girerek bir nevi felç yaşar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
19 yıl önceki domuz bağı cinayeti kolideki parmak izi sayesinde çözüldü19 yıl önceki domuz bağı cinayeti kolideki parmak izi sayesinde çözüldü
Netanyahu'nun adımı sonrası Trump detayı gündem oldu! ABD'den İsrail'e yaptırım iddiasıNetanyahu'nun adımı sonrası Trump detayı gündem oldu! ABD'den İsrail'e yaptırım iddiası

Anahtar Kelimeler:
uyku
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Çakarlı araç kullanan gazeteciler kimler? İsim isim saydı

Çakarlı araç kullanan gazeteciler kimler? İsim isim saydı

Özgür Özel'in A takımı belli oldu! En yüksek oyu o isim aldı

Özgür Özel'in A takımı belli oldu! En yüksek oyu o isim aldı

İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri!

İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri!

Ünlü çift de Türkiye'yi terk etti! Gerekçeleri eleştirildi

Ünlü çift de Türkiye'yi terk etti! Gerekçeleri eleştirildi

Bitcoin dibin dibini gördü! Altın 5 haftanın zirvesinde

Bitcoin dibin dibini gördü! Altın 5 haftanın zirvesinde

Bakan Şimşek açıkladı: Memur ve emekli için zam tablosu ortaya çıktı!

Bakan Şimşek açıkladı: Memur ve emekli için zam tablosu ortaya çıktı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.