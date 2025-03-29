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Nefes yoluyla vücuda giren görünmez tehlike: Türkiye'yi etkisi altına aldı! Sağlığı tehdit ediyor

29.03.2025 09:00
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Afrika üzerinden gelen çöl tozu Türkiye'nin birçok bölgesini etkisi altına aldı. Uzmanlar çöl tozlarından korunmak için uyarılarda bulunurken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Barış Mustafa Poyraz, “Son günlerde Türkiye’yi etkisi altına alan çöl tozları, sadece gökyüzünü değil, insan sağlığını da tehdit ediyor. Soluduğumuz havayla birlikte vücuda giren bu görünmez tehlike, özellikle solunum yolu hastalıkları olan bireyler için ciddi riskler taşıyor” dedi.

Nefes yoluyla vücuda giren görünmez tehlike: Türkiye'yi etkisi altına aldı! Sağlığı tehdit ediyor

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Barış Mustafa Poyraz, çöl tozlarının sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, korunma yöntemlerine dair açıklamalarda bulundu. Çöl tozlarının atmosferdeki partikül madde oranını ciddi şekilde artırdığını ifade eden Dr. Poyraz, “Bu küçük toz parçacıkları, sağlıklı bireylerde bile geçici rahatsızlıklara yol açabilirken; astım, KOAH, bronşit gibi kronik solunum yolu hastalığı olan kişilerde ciddi ataklara neden olabilir.

BU BELİRTİLER ARTABİLİR

TOZ FIRTINASI

Bu dönemde nefes darlığı, göğüste sıkışma, öksürük, hırıltı gibi belirtiler artış gösterebilir. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın. Özellikle sabah erken saatlerde ve akşamüstü, hava kirliliği daha yoğun olabilir. Açık havada yürüyüş veya spor yapmaktan kaçının.

MASKE KULLANIN

TOZ FIRTINASI7

Dışarı çıkmanız gerekiyorsa, FFP2 veya FFP3 gibi parçacık tutucu özellikte maskeler tercih edin. Bu tür maskelere erişiminiz yoksa, en azından cerrahi maske kullanın veya ağzınızı ve burnunuzu temiz, nemli bir bezle kapatarak soluduğunuz havayı filtrelemeye çalışın” diye konuştu.

‘EVDE PENCERE AÇMAK YERİNE HAVA FİLTRELİ SİSTEMLER TERCİH EDİN’

TOZ FIRTINASI6

Ev ortamında da dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Dr. Poyraz, “Havanın daha temiz olduğunu düşündüğümüz ev ortamları bile, açık pencereler nedeniyle çöl tozlarından etkilenebilir. Bu dönemde ev havalandırmasını minimuma indirin ve mümkünse HEPA filtreli hava temizleyicilerden faydalanın. Çamaşırları dışarda kurutmamaya özen gösterin çünkü çöl tozları kıyafetlerin üzerine de yerleşebilir.

SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR

TOZ FIRTINASI4

Çöl tozları sadece akciğerleri değil, genel sağlığı da tehdit etmektedir. Bu partiküller kan dolaşımına karışarak damar sertliğine, tansiyon dengesizliklerine ve kalp krizi riskinde artışa neden olabilir. Özellikle ileri yaştaki bireylerin, çocukların ve kronik hastalıkları olanların bu dönemlerde daha dikkatli olması gerekir.

TOZ FIRTINASI3

Çöl tozlarına bağlı olarak ortaya çıkan sağlık şikayetleri bazen göz ardı ediliyor. Nefes darlığı, öksürük, boğazda yanma, gözlerde batma gibi belirtiler artıyorsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Kronik hastalığı olanlar ise ilaçlarını aksatmamalı, düzenli kontrollerini ihmal etmemeli” ifadelerini kullandı.

(DHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
maske çöl tozu
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