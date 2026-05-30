HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Nemrut Dağı'nda bayram tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'nda, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Nemrut Dağı'nda bayram tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki 2 bin 206 metre rakımlı dağın zirvesini görmeye gelen yerli ve yabancı turist sayısında, 9 günlük bayram tatilinde artış gözlendi.

Tatil boyunca günlük ortalama 3 bin ziyaretçi, "Güneşin en güzel doğup battığı yer" olarak nitelendirilen Nemrut Dağı'nı gezdi.

Antalya'dan gelen Ayhan Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölge turu kapsamında Adıyaman'ı ziyaret ettiğini belirterek, "Büyüleyici ve etkileyici bu yöreyi yakından görme fırsatı yakaladığımız için memnunuz. Çocuklarım ve eşimle tatil fırsatını en iyi şekilde değerlendirmek istedik. Buraları görmeyi istedik." diye konuştu.

ABD'den gelen Anthony Hendrick ise "Buraya ilk kez geliyoruz. Bu yapı inanılmaz. Türkiye'nin bunu korumuş olmasından dolayı çok memnunum. Dünyanın dört bir yanındaki herkesi buraya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Nemrut Dağı nda bayram tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor 1

Nemrut Dağı nda bayram tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor 2

Nemrut Dağı nda bayram tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor 3

Nemrut Dağı nda bayram tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor 4

Nemrut Dağı nda bayram tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor 5

Nemrut Dağı nda bayram tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor 6

Nemrut Dağı nda bayram tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor 7

Nemrut Dağı nda bayram tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor 8

Nemrut Dağı nda bayram tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor 9

Nemrut Dağı nda bayram tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor 10

Nemrut Dağı nda bayram tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor 11
Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Siirt’te binlerce arı yangında telef olduSiirt’te binlerce arı yangında telef oldu
Çanakkale’de 82 yıllık bayram geleneği yaşatılıyorÇanakkale’de 82 yıllık bayram geleneği yaşatılıyor

Anahtar Kelimeler:
Adıyaman turist bayram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir şehir ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

Bir şehir ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

Trump 'Son kararı vereceğim' demişti! ABD basını toplantının sonucunu açıkladı

Trump 'Son kararı vereceğim' demişti! ABD basını toplantının sonucunu açıkladı

Aziz Yıldırım anlaştı: Dirk Kuyt geri dönüyor

Aziz Yıldırım anlaştı: Dirk Kuyt geri dönüyor

Yakışıklı oyuncu Kâzım filminin başrolü oldu!

Yakışıklı oyuncu Kâzım filminin başrolü oldu!

AK Partili vatandaştan emekliye zam talebi! "Bizi yüzde 70'e götürür"

AK Partili vatandaştan emekliye zam talebi! "Bizi yüzde 70'e götürür"

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.