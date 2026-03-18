HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Neredeyse her evde var ama riskli! Gençlerde kaygıyı artıran içecekler

Şekerli içeceklerin sadece fiziksel sağlığı değil, ruh halini de etkileyebileceği giderek daha fazla araştırmayla ortaya konuyor. Klinik Psikolog Aybige Üstüner, özellikle ergenlik döneminde tüketilen yüksek şekerli içeceklerin psikolojik iyi oluş üzerinde düşündüğümüzden daha güçlü etkiler yaratabileceğine dikkat çekti.

Gökçen Kökden

Klinik Psikolog Aybige Üstüner’in aktardığına göre, İngiltere merkezli ve farklı üniversitelerin ortak katkısıyla yürütülen geniş kapsamlı bir araştırma, 2000-2025 yılları arasında yayımlanan bilimsel çalışmaları inceleyerek şekerli içecek tüketimi ile gençlerde kaygı düzeyi arasındaki ilişkiyi değerlendirdi. Çalışmada; gazlı içecekler, enerji içecekleri, aromalı sular ile şeker ilaveli çay ve kahve gibi ürünler ele alındı.

Araştırma sonuçları dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. İncelenen dokuz çalışmanın yedisinde, şekerli içecek tüketimi ile kaygı bozukluğu arasında anlamlı bir ilişki saptandı. Yapılan meta-analiz ise yüksek miktarda şekerli içecek tüketen gençlerde kaygı görülme ihtimalinin yüzde 34 daha fazla olduğunu ortaya koydu.

ERGENLİKTE BESLENME DAHA DA KRİTİK

Uzmanlara göre ergenlik dönemi, hem bedensel hem de zihinsel gelişimin yoğun şekilde devam ettiği hassas bir süreç. Bu dönemde kazanılan beslenme alışkanlıkları, ilerleyen yaşlarda ruh sağlığını da doğrudan etkileyebiliyor.

Üstüner, özellikle besin değeri düşük ve şeker oranı yüksek içeceklerin sık tüketilmesinin yalnızca kilo ve metabolizma üzerinde değil, psikolojik denge üzerinde de risk oluşturabileceğini vurguluyor. Beyin gelişiminin devam ettiği bu süreçte, doğru beslenmenin önemi daha da artıyor.

ŞEKER DALGALANMASI RUH HALİNİ ETKİLİYOR

Şekerli içeceklerin kısa süreli enerji verdiği bilinse de, ardından gelen hızlı düşüşler ruh hali üzerinde olumsuz etkiler yaratabiliyor. Kan şekerindeki bu ani dalgalanmalar; yorgunluk, huzursuzluk ve gerginlik hissini artırabiliyor.

Uzmanlara göre özellikle ergenler gibi hassas gruplarda bu durum, kaygı belirtilerinin daha belirgin hale gelmesine neden olabiliyor.

AİLE VE OKUL ORTAMI BELİRLEYİCİ

Gençlerin beslenme alışkanlıklarının oluşmasında aile ve okul çevresi büyük rol oynuyor. Sağlıklı seçimlerin erken yaşta teşvik edilmesi, hem fiziksel hem de ruhsal sağlık açısından koruyucu bir etki sağlıyor.

Uzmanlar, günlük hayatta su tüketiminin artırılması, doğal içeceklerin tercih edilmesi ve enerji içecekleri gibi yüksek şeker içeren ürünlerin sınırlandırılması gerektiğini vurguluyor.

Tüm bu bulgular, basit gibi görünen içecek tercihlerinin bile gençlerin ruh sağlığı üzerinde uzun vadeli etkiler yaratabileceğini gösteriyor.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kaygı bozukluğu sağlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.