Nesilden nesle saat ustalığı

Çarşamba ilçesinde aile mesleği olan saatçiliğe henüz ilkokul yıllarında başlayan Kadir Gökgöz, 1969 yılında daha 5. sınıf öğrencisiyken babası ve ağabeylerinden öğrendiği meslekle hayata atıldı. Yıllar boyunca eski saatleri tamir ederek geçimini sağlayan Gökgöz, bugün hâlâ büyük tamiratlarda işin başına geçiyor.

"Babam saatçiydi, ağabeylerim de bu işi yapıyordu. Ben de onlardan öğrendim. Uzun yıllar saat tamir ettim. Şimdi ise büyük tamiratlar geldiğinde oğlum kenara ayırıyor, ben ilgileniyorum" diyen Gökgöz, mesleğini nesilden nesile aktarmanın gururunu yaşadığını söyledi.

"Bir fındık yevmiyesiyle iki saat alınabiliyor"

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte saat tamirciliğinin eski önemini yitirdiğini belirten Gökgöz, "Eskiden memur maaşıyla bir saat alınamazdı. Şimdi ise bir fındık yevmiyesiyle iki saat alınabiliyor" sözleriyle değişen şartlara dikkat çekti.

Mesleğin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan deneyimli usta, "Bu işi gönülden yapan biri, eli alışırsa modern saatleri de tamir edebilir. Ayrıca satış odaklı da çalışabilirler. Ancak tamirat için mutlaka altyapı gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kadir Gökgöz, yıllarını verdiği mesleğini oğluna bırakırken, saatçiliğin devam etmesi için çırak yetişmesinin şart olduğunun da altını çizdi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır