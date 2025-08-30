HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Nesilden nesle saat ustalığı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 42 yıldır saat tamirciliği yapan Kadir Gökgöz, babasından ve ağabeylerinden öğrendiği mesleği oğluna devrederken, teknolojinin saat alışkanlıklarını nasıl değiştirdiğini anlattı.

Nesilden nesle saat ustalığı

Çarşamba ilçesinde aile mesleği olan saatçiliğe henüz ilkokul yıllarında başlayan Kadir Gökgöz, 1969 yılında daha 5. sınıf öğrencisiyken babası ve ağabeylerinden öğrendiği meslekle hayata atıldı. Yıllar boyunca eski saatleri tamir ederek geçimini sağlayan Gökgöz, bugün hâlâ büyük tamiratlarda işin başına geçiyor.

"Babam saatçiydi, ağabeylerim de bu işi yapıyordu. Ben de onlardan öğrendim. Uzun yıllar saat tamir ettim. Şimdi ise büyük tamiratlar geldiğinde oğlum kenara ayırıyor, ben ilgileniyorum" diyen Gökgöz, mesleğini nesilden nesile aktarmanın gururunu yaşadığını söyledi.

"Bir fındık yevmiyesiyle iki saat alınabiliyor"

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte saat tamirciliğinin eski önemini yitirdiğini belirten Gökgöz, "Eskiden memur maaşıyla bir saat alınamazdı. Şimdi ise bir fındık yevmiyesiyle iki saat alınabiliyor" sözleriyle değişen şartlara dikkat çekti.

Mesleğin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan deneyimli usta, "Bu işi gönülden yapan biri, eli alışırsa modern saatleri de tamir edebilir. Ayrıca satış odaklı da çalışabilirler. Ancak tamirat için mutlaka altyapı gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kadir Gökgöz, yıllarını verdiği mesleğini oğluna bırakırken, saatçiliğin devam etmesi için çırak yetişmesinin şart olduğunun da altını çizdi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çocuklarını teslim ederken eski eşi darp etti! "3 senedir boşanmış durumdayım, 2 senedir şiddet görüyorum"Çocuklarını teslim ederken eski eşi darp etti! "3 senedir boşanmış durumdayım, 2 senedir şiddet görüyorum"
15-20 kişilik gruplarla gelip...15-20 kişilik gruplarla gelip...

Anahtar Kelimeler:
saat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dikkat çekici bulgu: Çatalhöyük'te 9 bin yıllık sır çözülüyor!

Dikkat çekici bulgu: Çatalhöyük'te 9 bin yıllık sır çözülüyor!

15-20 kişilik gruplarla gelip...

15-20 kişilik gruplarla gelip...

Mourinho'nun ayrılık haber gelir gelmez paylaştı! İrfan Can'ın eşinden olay hamle...

Mourinho'nun ayrılık haber gelir gelmez paylaştı! İrfan Can'ın eşinden olay hamle...

Meğer daha kovulmadan önce anlaşmış! İşte Mourinho'nun yeni adresi

Meğer daha kovulmadan önce anlaşmış! İşte Mourinho'nun yeni adresi

Büyük skandal sonrası Meloni'den açıklama: Tiksiniyorum!

Büyük skandal sonrası Meloni'den açıklama: Tiksiniyorum!

Sosyal medya fenomeninden kahreden haber! Ailesiyle kamyonette ölü bulundu

Sosyal medya fenomeninden kahreden haber! Ailesiyle kamyonette ölü bulundu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.