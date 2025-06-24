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Nesli tehlike altında, doğada nadir rastlanıyor! Tekirdağ kıyılarında görüntülendi

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Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahil kesiminde kaydedilen görüntüler dikkat çekti. Son bir hafta içerisinde Tekirdağ kıyılarında nesli tehlike altında olan ve doğada nadiren rastlanan su samurları görüldü. Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde su samurlarının suyun yüzeyinde belirdiği ve avladığı balıkları tükettiği anları kaydedildi.

Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında son günlerde su samurlarına ait görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı.

Son bir haftadır Tekirdağ sahil kesiminde suyun yüzeyinde beliren ve avladığı balıkları tüketirken görülen su samurları, vatandaşların kamerasına takıldı.

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Nesli tehlike altında olan ve doğada nadiren rastlanan su samurlarının, Marmara Denizi'nde görülmesi doğaseverleri heyecanlandırdı.

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Sahil bölgesinde denize bakan vatandaşlar, suyun yüzeyinde kısa süre kalan bir su samurunu fark etti. Balık avladığı görülen su samuru, yakaladığı balığı yedikten sonra gözden kayboldu.

O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
su samuru
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