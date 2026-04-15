HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Netanyahu: "Amerikalı müttefiklerimiz İran’la temaslarında bizi sürekli bilgilendiriyor"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Amerikalı müttefiklerimiz İran'la olan temasları konusunda bizi sürekli bilgilendiriyor. Hedeflerimiz örtüşüyor. Savaşın yeniden başlama ihtimali göz önüne alındığında, her türlü senaryoya hazırlıklıyız" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçici ateşkesin sürdüğü ABD-İran krizine ilişkin yeni bir açıklama yayımladı. Netanyahu sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü açıklamada, "Amerikalı müttefiklerimiz İran'la olan temasları konusunda bizi sürekli bilgilendiriyor. Hedeflerimiz örtüşüyor. İran'ın zenginleştirilmiş hammaddelerinin kaldırılmasını ve ülke içindeki zenginleştirme kapasitesinin ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Ayrıca elbette, önemli denizcilik yollarının yeniden açılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'DAN İRAN AÇIKLAMASI

Çatışmaların nasıl sonuçlanacağına ilişkin değerlendirmede bulunmak için henüz çok erken olduğunu söyleyen Netanyahu, "Savaşın yeniden başlama ihtimali göz önüne alındığında, her türlü senaryoya hazırlıklıyız" dedi.

"LÜBNAN İLE MÜZAKERELER GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Lübnan ile müzakere sürecine ilişkin de değerlendirmede bulunan Netanyahu, "Hizbullah ile süren çatışmalara paralel olarak Lübnan ile müzakereler gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı. Netanyahu, görüşmelerin Lübnan’ın yanı sıra çeşitli ülkelerin de İsrail’e yaklaşması sayesinde gerçekleştiğini savundu.

İsrail Başbakanı, "Bu müzakerelerde iki ana hedefimiz var. Biri Hizbullah’ın uzaklaştırılması, diğeri ise kalıcı bir barış elde edilmesi. Güç yoluyla elde edilen bir barış" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in Lübnan’ı işgaline de değindi. Netanyahu, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında süren çatışmalarda, İsrail güçlerinin Lübnan’ın Bint Jbeil bölgesinde Hizbullah’a ait önemli bir stratejik mevziye yönelik saldırılara odaklandığını söyledi.

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
İran Binyamin Netanyahu abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.