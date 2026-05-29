İran 'düşürdük' dedi! ABD'den yalanlama geldi

İran ile ABD arasında son krizi hava aracı nedeniyle yaşandı. İran'dan yapılan açıklamada ABD'ye ait olduğu belirlenen bir İHA'nın imha edildiği belirtildi. ABD ise bu iddiaları yalanladı.

ABD ordusundan yapılan açıklamada, İran’ın Buşehr yakınlarında ABD’ye ait bir hava aracını (İHA) düşürdüğünü iddia ettiği belirtilerek, "Hiçbir ABD hava aracı düşürülmemiştir. ABD’ye ait tüm hava araçlarının yeri bellidir" denildi.

"HİÇBİR HAVA ARACI DÜŞÜRÜLMEDİ"

İran ordusuna ait hava savunma sistemlerinin Buşehr kenti yakınlarında ABD’ye ait bir İHA’ya müdahalede bulunduğu yönündeki haberlere ABD’den yanıt geldi. ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, İran’ın ABD’ye ait bir hava aracını düşürdüğünü iddia ettiği belirtilerek, "Hiçbir ABD hava aracı düşürülmemiştir. ABD’ye ait tüm hava araçlarının yeri bellidir" ifadeleri kullanıldı.

PATLAMA SESİ DUYULMUŞTU

İran basınında yer alan ve askeri kaynaklara dayandırılan haberlerde, İran ordusuna ait hava savunma sistemlerinin Buşehr kenti yakınlarında ABD’ye ait bir İHA’ya müdahalede bulunduğu öne sürülmüştü. İran’ın Cem kenti Valisi Mesud Tangestani ise bölgede daha önce duyulan patlama sesinin bu olay ile bağlantılı olduğunu belirterek, "Bu gece meydana gelen olay, düşmana ait bir hava aracının imha edilmesinden kaynaklıydı. Kentte durum şu anda normal" demişti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

