Netanyahu'dan küstah sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık hedef aldı: "Kudüs bizim şehrimiz"

İsrail Başbakanı Netanyahu, Kudüs üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Küstah sözler sarf eden Netanyahu "Biz buradayız. Kudüs bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, bu sizin şehriniz değil." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar dönüşü yaptığı açıklamada Netanyahu'nun Hitler ile aynı akıbeti yaşayacağını ifade etmişti.

Recep Demircan

İsrail, Gazze'deki katliamlarına devam ederken bölgedeki tansiyonu da yükseltiyor. Özellikle Katar'a düzenlediği saldırı sonrasında İsrail'e peş peşe tepkiler gelmiş, Türkiye yaptığı açıklamada Katar'ın yanında olduğunun mesajını vermişti.

Gazze'de katliamı sürdüren İsrail, gece yarısı kara harekatı başlattı. Öte yandan bunun üzerinden 24 saat geçmeden Yemen'i hedef aldılar.

KÜSTAH SÖZLER! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Kudüs'te katıldığı bir etkinlikte direkt Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef aldı. Netanyahu, "Biz buradayız. Kudüs bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, bu sizin şehriniz değil. Bu bizim şehrimiz. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Bir daha bölünmeyecek." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "NETANYAHU, HİTLER İLE AYNI AKIBETİ YAŞAYACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Erdoğan, Netanyahu ile ilgili şunları ifade etti:

"Netanyahu, Hitler ile ideolojik açıdan adeta akrabadır. Böyle bir özelliği var. Nasıl Hitler, kaydettiği ilerlemenin etkisiyle kendini bekleyen hezimeti göremediyse, Netanyahu da aynı nihai akıbeti yaşayacaktır. Ben buna inanıyorum. İsrail, Müslümanlara, Hristiyanlara olduğu kadar Musevilere de zarar vermektedir. İsrail'in soykırımlarına karşı çıkan Musevilere kulak verdiğinizde Siyonizm'in nasıl tehlikeli bir ideoloji olduğunu net bir şekilde görürsünüz. Siyonist İsrail, illa bir yerle irtibatlandırılacaksa o, terörizm ve faşizmdir. İsrail, inancımıza göre bizim peygamberlerimiz olan Hazreti Musa ve diğer peygamberlerin mübarek hatıralarını ve taşıdıkları ilahi mesajları kirletemez. İslam dünyası, peygamberlerine yönelik bu alçak saldırıya ilimle, irfanla karşılık vermelidir. İslam ülkelerinin kendi aralarında güvenlik, iş birliği, istihbarat paylaşımı ve kriz yönetimi mekanizmaları geliştirmeleri de hayati önemdedir. Ben özellikle Peygamberimizin 'Ey Allah'ın kulları kardeş olun' çağrısına uyarak kardeşliğimizi pekiştirelim diyorum."

İsrail Recep Tayyip Erdoğan netanyahu
