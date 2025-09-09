HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Netanyahu, Doha saldırısına öğle saatlerinde onay vermiş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, öğle saatlerinde "operasyonel fırsat" görmesi üzerine Katar'ın başkenti Doha'ya saldırı düzenlenmesine onay verdiğini açıkladı.

Netanyahu, Doha saldırısına öğle saatlerinde onay vermiş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas heyetine düzenlenen saldırı hakkında ortak açıklama yaptı. Netanyahu ve Katz, İsrail güvenlik kurumlarına, dün Kudüs'teki saldırıda 6 kişinin ve Gazze'deki saldırıda ise 4 askerin hayatını kaybetmesinin ardından yurtdışındaki Hamas liderlerine yönelik bir saldırı için hazırlık yapmaları talimatı verdiklerini ifade etti.

Netanyahu, Doha saldırısına öğle saatlerinde onay vermiş 1

"OPERASYONEL FIRSAT" OLARAK GÖRÜNCE ONAY VERMİŞ

Katz'ın bu kararı tamamen desteklediği ifade edilen açıklamada, öğle saatlerinde "operasyonel fırsat" görülmesi üzerine Netanyahu ve Katz'ın Doha'daki Hamas heyetine yönelik saldırıya onay verdikleri aktarıldı.

Netanyahu, Doha saldırısına öğle saatlerinde onay vermiş 2

Açıklamada, Netanyahu ve Katz'ın, "7 Ekim olayları ile dün Kudüs'te düzenlenen silahlı saldırının arkasında Hamas'ın olması nedeniyle Doha saldırısının haklı bir saldırı olduğuna inandıkları" savunuldu.

Öte yandan Hamas heyetinin Doha saldırısında sağ kurtulduğu bildirilmişti.

(İHA)

09 Eylül 2025
09 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran'dan İsrail'in Doha'daki saldırısına kınamaİran'dan İsrail'in Doha'daki saldırısına kınama
Erdoğan, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı'nı kabul ettiErdoğan, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı'nı kabul etti
Anahtar Kelimeler:
İsrail Katar Binyamin Netanyahu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında inanılmaz an! Bir anda müstehcen video ekrana geldi... Sinan Engin şoka girdi!

Canlı yayında inanılmaz an! Bir anda müstehcen video ekrana geldi... Sinan Engin şoka girdi!

İsrail, Katar'ın başkentini vurdu! İsrailli akademisyenden küstah Türkiye açıklaması

İsrail, Katar'ın başkentini vurdu! İsrailli akademisyenden küstah Türkiye açıklaması

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör açıklandı!

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör açıklandı!

Hamas lideri hedef alındı! İsrail ordusu bu kez Katar'da vurdu

Hamas lideri hedef alındı! İsrail ordusu bu kez Katar'da vurdu

YSK'dan CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi kararı

YSK'dan CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi kararı

Eniştesini tornavidayla öldürmüştü! Yasak aşk iddiası

Eniştesini tornavidayla öldürmüştü! Yasak aşk iddiası

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.