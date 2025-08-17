HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Netanyahu: Esirlerin serbest bırakılmasını engelliyorsunuz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülke çapında yapılan genel greve katılanları, 'esirlerin serbest bırakılmasına engel olmakla' suçladı.

Netanyahu: Esirlerin serbest bırakılmasını engelliyorsunuz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık kabine toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Netanyahu, İsrailli esir yakınlarının çağrısı üzerine genel greve giden halkın Gazze’ye saldırılarının uzamasına sebep olduklarını iddia etti. Gazze kentinin işgal kararını uygulamakta ısrarcı olduklarını vurgulayan Netanyahu, İsrailli esirlerin serbest kalması konusunda ilerleme kaydedilmesi için Gazze'nin ‘tehdit olmaktan’ çıkarılması gerektiğini ileri sürdü. Netanyahu, Gazze kentini işgal kararına karşı ve esir takası anlaşması yapılması talebiyle ülke çapında yapılan genel greve katılanları, 'esirlerin serbest bırakılmasına engel olmakla' suçladı.

Netanyahu: Esirlerin serbest bırakılmasını engelliyorsunuz 1

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Marmara depreminde hayatını kaybedenler Van’da anıldıMarmara depreminde hayatını kaybedenler Van’da anıldı
Şemdinli’de orman yangınıŞemdinli’de orman yangını

Anahtar Kelimeler:
netanyahu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Marketler ondan alıyor! 30 tane ile hobi olarak başladı

Marketler ondan alıyor! 30 tane ile hobi olarak başladı

AK Parti Mücahit Birinci için harekete geçti

AK Parti Mücahit Birinci için harekete geçti

Didier Drogba Okan Buruk'un favorisini aradı!

Didier Drogba Okan Buruk'un favorisini aradı!

Kız kardeşini taciz edip Hakan Çakır'ı öldürdüler! Aile kahrolurken bir skandal daha: Babaya tehdit mesajı attılar

Kız kardeşini taciz edip Hakan Çakır'ı öldürdüler! Aile kahrolurken bir skandal daha: Babaya tehdit mesajı attılar

Seyir halindeki araçta akılalmaz görüntü! Kucağında ilerledi, başka araçtaki görüntüye aldı

Seyir halindeki araçta akılalmaz görüntü! Kucağında ilerledi, başka araçtaki görüntüye aldı

Sınıf geçme garantisi bile vermişler...

Sınıf geçme garantisi bile vermişler...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.