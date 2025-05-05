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Netanyahu’nun Azerbaycan ziyareti Türkiye engeline takıldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 8 Mayıs'ta gerçekleştirmesi planlanan Azerbaycan ziyareti, Türkiye'nin İsrail'e hava sahasını kapatması nedeniyle iptal edildi. İsrail basınına göre, alternatif rotalar seyahati iki kat uzatacağı için ziyaret ertelendi.

Netanyahu’nun Azerbaycan ziyareti Türkiye engeline takıldı

Başbakanlık Ofisi erteleme gerekçesi olarak Gazze'deki gelişmeleri gösterdi. Ancak İsrail medyası, asıl nedenin Türkiye'nin Netanyahu'nun uçağına hava sahasını kapatmaması olduğunu öne sürdü. Aynı gerekçeyle geçen yıl İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un COP29 için planladığı Bakü ziyareti de iptal edilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 8 Mayıs’ta Azerbaycan’a yapmayı planladığı ziyaret, Gazze ve Suriye’deki askeri gelişmeler ve güvenlik gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelendi.

The Times of Israel sitesinde yer alan habere göre, İsrail Başbakanlık Ofisi erteleme nedeni olarak Gazze’deki gelişmeleri gösterdi. Ancak haberde, asıl gerekçenin Türkiye’nin Netanyahu’nun uçağına hava sahasını kapatması olduğu ifade edildi.

İsrail merkezli Walla haber sitesi ise, İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin Netanyahu’nun uçağının hava sahasından geçişine izin vermemesi nedeniyle alternatif rotaların seyahat süresini iki katına çıkaracağı ve bu nedenle ziyaretin iptal edildiğini bildirdi.

HERZOG DA AYNI DURUMU YAŞAMIŞTI

Benzer bir durum geçen yıl da yaşanmıştı. Kasım ayında, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Bakü’de düzenlenecek COP29 İklim Konferansı’na planladığı ziyaret, Türkiye’nin devlet uçağı Wing of Zion’un hava sahasından geçişine izin vermemesi nedeniyle iptal edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Binyamin Netanyahu Gazze netanyahu
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