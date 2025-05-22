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Netanyahu, yargı kararına rağmen Tümgeneral David Zini'yi yeni İç İstihbarat Şefi olarak atadı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Yüksek Mahkemesinin İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın görevden alınmasının yasal olmadığına hükmetmesine rağmen Tümgeneral David Zini'yi yeni İç İstihbarat Şefi olarak atadı. Mahkeme, Netanyahu'nun başta "Katargate" olmak üzere çevresindeki kişilerle ilgili soruşturmalar nedeniyle Şin-Bet Direktörü'yle çıkar çatışması yaşadığı bir dönemde, dayanaksız ve yargısız bir şekilde söz konusu kararı aldığına dikkati çekmişti.

Netanyahu, yargı kararına rağmen Tümgeneral David Zini'yi yeni İç İstihbarat Şefi olarak atadı

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusu Eğitim Komutanlığı ve Genelkurmay Kolordusu Komutanı Tümgeneral David Zini'nin göreve getirildiği duyuruldu.

Yüksek Mahkemenin, Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ın uygunsuz ve yasalara aykırı bir şekilde görevden alınmaya çalışıldığına hükmetmesine rağmen Netanyahu, Zini'yi Şin-Bet Direktörü olarak görevlendirdi.

Atamanın duyurulduğu açıklamada, Zini'nin 7 Ekim saldırısından aylar önce Gazze Tümeni'nin sürpriz baskınlara hazırlığını ele alan ve zayıf yönlerini tespit eden bir rapor hazırladığına işaret edildi.

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İsrail Yüksek Mahkemesi, dün Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ı görevden almasının yasal olmadığına hükmetmişti.

ŞİN-BET DİREKTÖRÜ'NÜ GÖREVDEN ALMAYA ÇALIŞMIŞTI

İsrail Başbakanı Netanyahu, Şin-Bet Direktörü Bar'ı güvensizlik gerekçesiyle görevden almaya karar vermişti.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Başbakan'ın Şin-Bet Direktörü'nü keyfi olarak görevden alamayacağını ifade etmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi ise Netanyahu'nun kararını önce dondurmuş sonra da Bar'ın görevden alınmasını ve yerine başkasının atanmasını engelleyen geçici ihtiyati tedbir kararı almıştı.

Netanyahu'nun Bar'ı görevden alma kararı, İsrail siyasetinde hararetli tartışmalara yol açmış, muhalefetin yaptığı çağrılarla İsrail genelinde kitlesel gösteriler başlamıştı.

Başbakan Netanyahu'nun görevden almak istediği ancak Yüksek Mahkeme engeline takılan Bar, 7 Ekim başarısızlığının sorumluluğunu üstlendiğini belirterek 15 Haziran'da istifa edeceğini açıklamıştı.

Bar, bu başarısızlığın sorumluluğunu başta siyasi kademe olmak üzere herkesin üstlenmesi gerektiğini ifade etmişti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Binyamin Netanyahu
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