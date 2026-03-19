Netanyahu, "Yaşıyorum, hayattayım" dedi! İran, basın toplantısı sırasında İsrail'e füze ateşledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun öldüğü iddiası dünya çapında gündem olmuştu. Netanyahu, tartışmalara yol açan kahve dükkanındaki videonun ardından başka bir video daha paylaşmıştı.



"BUNU BAŞARDIK"

Netanyahu tartışmaların ardından günler sonra bir basın toplantısı düzenledi.

Netanyahu, "Yaşıyorum, hayattayım. Hepiniz şahitsiniz." dedi. İsrail Başbakanı, " İsrail bir şekilde ABD’yi İran ’la çatışmaya sürükledi diyorlar. Gerçekten kimse herhangi birinin Trump’a ne yapacağını söyleyebileceğini düşünüyor mu? Hadi ama. Orta Doğu'yu değiştirme sözü verdim ve bunu başardık. İsrail artık bölgesel süper güç haline geldi. Orduya ve Mossad'a, İran rejimi yetkililerini sokaklarda bile olsa hedef almaları yönünde talimat verdim." ifadelerini kullandı.

TOPLANTI SIRASINDA İRAN FÜZE FIRLATTI

İran ise Netanyahu'nun basın toplantısı düzenlediği sırada İsrail'in kuzeyine füzelerle misilleme yaptı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, sığınaklara girilmesi ve talimatlara uyulması gerektiği belirtildi. İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İran füzelerinin İsrail'in kuzeyini hedef aldığı ve bölgenin tamamında sirenlerin çaldığını belirtti.

İran misillemesinin, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun basın toplantısı düzenlediği sırada gelmesi dikkati çekti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, misillemenin ardından düşme ihbarı alınan bölgelere ekiplerin sevk edildiğini, daha sonra gelişmeler hakkında güncelleme yapılacağını açıkladı.

