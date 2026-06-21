HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Netayahu'dan Trump'a Lübnan resti: "Hiçbir şey bu kararı değiştirmeyecek"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'ın güneyindeki işgali "ne kadar gerekirse o kadar" sürdüreceklerini ileri sürdü. İsrail ordusunun saldırılarının yoğunlaşmasının ardından 19 Haziran'da Lübnan ile yeni bir ateşkesin yürürlüğe girdiği ileri sürülmesine rağmen saldırılar devam etmiş, dün İsrail basını Netanyahu'nun İsrail ordusuna Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıları durdurması yönünde talimat verdiğini kaydetmişti.

Netayahu'dan Trump'a Lübnan resti: "Hiçbir şey bu kararı değiştirmeyecek"

Netanyahu, 1976'da 248 yolcuyla Uganda'daki Entebbe Havalimanına kaçırılan bir uçaktaki İsrailli rehineleri kurtarmak için gerçekleştirilen operasyonda öldürülen kardeşi Yonatan Netanyahu için düzenlenen törende konuştu.

Netayahu dan Trump a Lübnan resti: "Hiçbir şey bu kararı değiştirmeyecek" 1

NETANYAHU TRUMP'A REST ÇEKTİ

İran'a 2 büyük saldırı gerçekleştirdiklerini ve bunlar olmasa İran'ın nükleer silaha sahip olacağını öne süren Netanyahu, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde "ne kadar gerekirse o kadar" kalacaklarını ve hiçbir şeyin bu kararı değiştiremeyeceğini iddia etti.

Netayahu dan Trump a Lübnan resti: "Hiçbir şey bu kararı değiştirmeyecek" 2

ABD-İRAN MÜZAKERELERİNDE KRİTİK LÜBNAN BAŞLIĞI

Netanyahu, daha önce de birçok kez dile getirdiği, kendisi İsrail Başbakanı olduğu sürece İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağı iddiasını yineledi.

İran ile ABD arasındaki 14 maddelik İslamabad Mutabakatı'nın Lübnan dahil olmak üzere savaşın tüm cephelerde sona erdirilmesini içermesi İsrail'de tepki ile karşılanmıştı.

İsrailli yetkililer, Lübnan'da işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini açıklarken, İsrail ordusu ülkeye yönelik saldırılarını sürdürmüştü.

Netayahu dan Trump a Lübnan resti: "Hiçbir şey bu kararı değiştirmeyecek" 3

İSRAİL ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRIYOR

İsrail ordusunun saldırılarının yoğunlaşmasının ardından 19 Haziran'da Lübnan ile yeni bir ateşkesin yürürlüğe girdiği ileri sürülmesine rağmen saldırılar devam etmiş, dün İsrail basını Netanyahu'nun İsrail ordusuna Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıları durdurması yönünde talimat verdiğini kaydetmişti.

İranlı yetkililer, Lübnan'da ateşkesin, ABD ile yapılan görüşmelerin en önemli şartlarından biri olduğuna işaret ediyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tavşanlı'da vatandaşların dikkati facianın önüne geçtiTavşanlı'da vatandaşların dikkati facianın önüne geçti
Kayseri’de otomobil yayaya çarpıp kaçtı: 1 ağır yaralıKayseri’de otomobil yayaya çarpıp kaçtı: 1 ağır yaralı

Anahtar Kelimeler:
İsrail Lübnan Donald Trump Binyamin Netanyahu abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Konya'da akılalmaz olay! Eşinin ölümünde büyük şaibe: 'Her şeyi yaptım, çocuk hala ölmedi'

Konya'da akılalmaz olay! Eşinin ölümünde büyük şaibe: 'Her şeyi yaptım, çocuk hala ölmedi'

ABD-İtalya krizi büyüyor: "Dostun olmak fayda sağlamadı"

ABD-İtalya krizi büyüyor: "Dostun olmak fayda sağlamadı"

Jürgen Klopp Milli Takım'ın neden elendiğini açıkladı

Jürgen Klopp Milli Takım'ın neden elendiğini açıkladı

Uzun süre yoğun bakımda kalmıştı! Üzen haber

Uzun süre yoğun bakımda kalmıştı! Üzen haber

4 kişilik aile için 5 bin TL'yi buluyor: Özel gün harcaması oldu

4 kişilik aile için 5 bin TL'yi buluyor: Özel gün harcaması oldu

Emekli maaşında sıfır zam riskine karşı düğmeye basıldı

Emekli maaşında sıfır zam riskine karşı düğmeye basıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.