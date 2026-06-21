Netayahu'dan Trump'a Lübnan resti: "Hiçbir şey bu kararı değiştirmeyecek"

Netanyahu, 1976'da 248 yolcuyla Uganda'daki Entebbe Havalimanına kaçırılan bir uçaktaki İsrailli rehineleri kurtarmak için gerçekleştirilen operasyonda öldürülen kardeşi Yonatan Netanyahu için düzenlenen törende konuştu.

NETANYAHU TRUMP'A REST ÇEKTİ

İran'a 2 büyük saldırı gerçekleştirdiklerini ve bunlar olmasa İran'ın nükleer silaha sahip olacağını öne süren Netanyahu, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde "ne kadar gerekirse o kadar" kalacaklarını ve hiçbir şeyin bu kararı değiştiremeyeceğini iddia etti.

ABD-İRAN MÜZAKERELERİNDE KRİTİK LÜBNAN BAŞLIĞI

Netanyahu, daha önce de birçok kez dile getirdiği, kendisi İsrail Başbakanı olduğu sürece İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağı iddiasını yineledi.

İran ile ABD arasındaki 14 maddelik İslamabad Mutabakatı'nın Lübnan dahil olmak üzere savaşın tüm cephelerde sona erdirilmesini içermesi İsrail'de tepki ile karşılanmıştı.

İsrailli yetkililer, Lübnan'da işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini açıklarken, İsrail ordusu ülkeye yönelik saldırılarını sürdürmüştü.

İSRAİL ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRIYOR

İsrail ordusunun saldırılarının yoğunlaşmasının ardından 19 Haziran'da Lübnan ile yeni bir ateşkesin yürürlüğe girdiği ileri sürülmesine rağmen saldırılar devam etmiş, dün İsrail basını Netanyahu'nun İsrail ordusuna Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıları durdurması yönünde talimat verdiğini kaydetmişti.

İranlı yetkililer, Lübnan'da ateşkesin, ABD ile yapılan görüşmelerin en önemli şartlarından biri olduğuna işaret ediyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır