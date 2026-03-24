'Nevruz' bahanesiyle terör propagandası yapanlara operasyon: 38 kişi gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün ortak düzenlediği operasyonda, 'Nevruz' etkinlikleri kapsamında terör örgütünün propagandasını yapan 38 şüpheli gözaltına alındı.

Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre operasyonda çok sayıda suç aleti de ele geçirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda;

•2 adet tabanca,

•1 adet kurusıkı tabanca,

•2 adet şarjör,

•307 adet fişek,

•Örgütsel flamalar,

•Yasaklı yayınlar,

•Şahıslara ait dijital materyaller ele geçirildi.