'Nevruz' bahanesiyle terör propagandası yapanlara operasyon: 38 kişi gözaltında

İstanbul’da PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım eden kişilerin katılımı ile düzenlenen “Nevruz” etkinlikleri kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik İstanbul ve Kocaeli ilinde operasyon yapıldı.

'Nevruz' bahanesiyle terör propagandası yapanlara operasyon: 38 kişi gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün ortak düzenlediği operasyonda, 'Nevruz' etkinlikleri kapsamında terör örgütünün propagandasını yapan 38 şüpheli gözaltına alındı.

Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre operasyonda çok sayıda suç aleti de ele geçirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda;

•2 adet tabanca,
•1 adet kurusıkı tabanca,
•2 adet şarjör,
•307 adet fişek,
•Örgütsel flamalar,
•Yasaklı yayınlar,
•Şahıslara ait dijital materyaller ele geçirildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Suudi Arabistan, gece boyunca 35 İHA saldırısını engellediSuudi Arabistan, gece boyunca 35 İHA saldırısını engelledi
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Yakalandılarİstanbul'da DEAŞ operasyonu: Yakalandılar

En Çok Okunan Haberler
Dikkat çeken iddia! İsrail basını tarihi verdi: "Savaşı bitirmek istiyor"

Dikkat çeken iddia! İsrail basını tarihi verdi: "Savaşı bitirmek istiyor"

Trump sorumluluğu üstünden attı! Savaştan o ismi hedef gösterdi

Trump sorumluluğu üstünden attı! Savaştan o ismi hedef gösterdi

Milli Takıma Romanya maçı öncesi büyük şok! Yıldız isim sakatlandı

Milli Takıma Romanya maçı öncesi büyük şok! Yıldız isim sakatlandı

Kubilay Kaan Kundakçıoğlu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 tutuklama

Kubilay Kaan Kundakçıoğlu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 tutuklama

Çin harekete geçti! 2013'ten bu yana ilk olağanüstü müdahale

Çin harekete geçti! 2013'ten bu yana ilk olağanüstü müdahale

Gram altında sert düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında sert düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

