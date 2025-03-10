Nevşehir Belediyesi 200 üniversite öğrencisiyle sahur yaptı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, bir ilke daha imza atarak 200 üniversite öğrencisiyle birlikte başkanlık makamında sahur yaptı. Bu etkinlikle farkındalık oluşturmayı amaçlayan Arı, öğrenci ailelerine "gözünüz arkada kalmasın" diyerek, gençlerin güvende olduğunu vurguladı.

“BURASI DA SİZİN BİR AİLENİZ”

Öğrencilere hitaben konuşan Başkan Arı, sahur bereketinin en güzel hissedildiği yerlerden birinin de öğrenci sofraları olduğunu ifade etti.

"Ailelerinizden uzaksanız, burası da sizin bir aileniz, sizin belediyeniz" diye konuşan Başkan Arı, bu ortamın kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurguladı.

“MAKAM DİYE TABİR EDİLEN NOKTAYA İLK DEFA BİR SOFRA KURULMUŞTUR”

Başkan Arı, "Yine burada çok enteresan bir şey yapıyoruz. Nevşehir’de öğrenci olan kardeşlerimiz, üniversite öğrencileri ailelerinden uzaklar. Aile şefkatini, sevgisini uzakta hissediyorlar. O sıcaklığı o aile sevgisini hissetmeleri açısından gençlerimizle sahuru beraber yapalım dedik. Onlar bize emanet, ailelerine selamlarımı iletiyorum. Gözünüz arkada kalmasın, bu şehir yavrularına kendi evlatları gibi sahip çıkacaktır ama çok enteresan bir durum oldu. Burası belediyenin insanların tabiriyle veya birilerinin kendilerini yukarda göstermek için ifade ettikleri tabirle makam katı denilen ve belediye başkanın makamı olarak kullanılan yer ama gördüğünüz gibi burada gençlerimiz var. Herhalde makam katına ve makam diye tabir edilen noktaya ilk defa bir sofra kurulmuştur. Afiyet olsun herkese hayırlı ramazanlar diliyorum" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır