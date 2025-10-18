HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Nevşehir'de çöple dolu evde annesinin cesediyle 1 ay yaşadı

Nevşehir’de çöp evde yaşayan engelli kadın, hayatını kaybeden annesinin cesediyle yaklaşık bir ay yaşadı. Olay yaşlı kadının yeğeninin ziyarete gelmesiyle ortaya çıktı.

Nevşehir'de çöple dolu evde annesinin cesediyle 1 ay yaşadı

Olay, Gülşehir ilçesi Karavezir Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akli dengesi olmadığı iddia edilen 48 yaşındaki H.Ç., 81 yaşındaki A.Ç. ile birlikte yaşıyordu. Yaşlı kadın yaklaşık bir ay önce hayatını kaybetti. Annesinin öldüğünün farkına varamayan kadın, annesinin cansız bedeni ile günlerce yaşamaya devam etti, sokaktan topladığı çöpleri de annesinin cesedinin üzerine yığmaya devam etti.

Nevşehir de çöple dolu evde annesinin cesediyle 1 ay yaşadı 1

EVE GELEN YEĞENİ ÇÖPLERİN ARASINDA TEYZESİNİN CESEDİYLE KARŞILAŞTI

Olay yaşlı kadının yeğeninin eve gelmesiyle ortaya çıktı. Eve gelen A.D., önce evdeki kokuyu fark etti, daha sonra da teyzesinin çöpler arasında çürümüş cesediyle karşılaştı. Yeğenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Nevşehir de çöple dolu evde annesinin cesediyle 1 ay yaşadı 2

Gülşehir Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla polis ekipleri evde adli arama yaptı. Ekipler yaptıkları aramada evin bir odasında çöp poşetleri arasında A.Ç.’nin çürümüş cesedi bulunurken, yaşlı kadının ilk tespitlere yaklaşık 1 ay önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Nevşehir de çöple dolu evde annesinin cesediyle 1 ay yaşadı 3

KIZI H.Ç. DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken, yaşlı kadının birlikte yaşadığı kızı H.Ç. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çöp ev ise belediye ekipleri tarafından boşaltılmaya başladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Brezilya'da katliam gibi kaza! En az 15 ölü, 17 yaralı...Brezilya'da katliam gibi kaza! En az 15 ölü, 17 yaralı...
KKTC'de seçime 1 gün kala adaylıktan çekildiKKTC'de seçime 1 gün kala adaylıktan çekildi

Anahtar Kelimeler:
Nevşehir ceset
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meloni'den 'Trump'ın metresi' yorumuna sert tepki

Meloni'den 'Trump'ın metresi' yorumuna sert tepki

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

8 kişinin uyuşturucu testi pozitif çıktı! 'Sözde Adli Tıp raporu...'

8 kişinin uyuşturucu testi pozitif çıktı! 'Sözde Adli Tıp raporu...'

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

AK Parti Meclis'e sundu: 2026 vergiler ile geliyor!

AK Parti Meclis'e sundu: 2026 vergiler ile geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.