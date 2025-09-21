HABER

Nevşehir'de Kadıkalesi'nden kopan kaya parçası düştü

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde tüf kayaç oluşumlu Kadıkalesi'nden ​​​​​​​kopan kaya kütlesi düştü.

Nevşehir'de Kadıkalesi'nden kopan kaya parçası düştü

Kayalarda oluşan çatlağın tespit edilmesinin ardından çevresinde tedbir alınan Kayakapı Mahallesi'ndeki Kadıkalesi'nden kopan kaya parçası gece düştü.

Olayda bölgedeki bir restoran ile yürüyüş yolu zarar gördü.

Ürgüp Kaymakamı Ömer Coşkun, yazılı açıklamasında, dünkü incelemelerin ardından bölgedeki üç evde bulunan 19 kişinin tedbiren tahliye edilerek otellere yerleştirildiğini belirtti.

Doğal afetlerde riskleri önceden tespit etmenin hayati önem taşıdığını vurgulayan Coşkun, şunları kaydetti:

"20 Eylül'de Ürgüp ilçemizin Kadıkalesi mevkisinde yaptığımız incelemelerde ciddi bir risk tespit ettik. Hiç vakit kaybetmeden gerekli talimatları vererek bölgedeki evlerin acilen boşaltılmasını sağladık. Gece saat 01.58'de ana kayadan kopan parçalar ciddi yıkıma yol açtı. Ama çok şükür ki aldığımız hızlı tedbirler sayesinde tek bir vatandaşımızın burnu bile kanamadı. Eğer o evler boşaltılmamış olsaydı, bugün büyük bir felaketle karşı karşıya kalabilirdik.

Olay gerçekleştiği anda AFAD, emniyet ve itfaiye ekiplerimiz bölgeye sevk edilerek güvenlik sağlandı. Ayrıca, riskin devam etmesi nedeniyle ana kayanın hemen yakınında bulunan evlerde yaşayan vatandaşlarımızı da başka otellere yerleştirdik. AFAD İl Müdürlüğümüz ve Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından hazırlanacak rapor doğrultusunda bundan sonraki süreçteki riskleri değerlendirip tedbirlerimizi ona göre alacağız."

Kaya kütlesinin düştüğü anlar ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

