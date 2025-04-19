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Nevşehir'den acı haber: Henüz 19 yaşındaydı... İşe giriş için fiziki test sırası beklerken kalp krizinden öldü!

Son yıllarda artan ve görülme yaşı düşen kalp krizi vakaları dikkat çekiyor. Uzmanlar kalp krizi riskini azaltmanın en önemli yolunun beslenmeden geçtiğini belirtiyor. Erken yaşta görülen kalp krizi vakalarına bir yenisi daha eklendi. Yürek burkan olay Nevşehir'de yaşandı. Henüz 19 yaşında olan İhsan Neşeli, işe girmek için beklediği fiziki test sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Nevşehir'den acı haber: Henüz 19 yaşındaydı... İşe giriş için fiziki test sırası beklerken kalp krizinden öldü!

Nevşehir İl Özel İdaresi bünyesinde işe alınacaklar için yapılan fiziki yeterlilik testi sırasında beklerken kalp krizi geçiren 19 yaşındaki İhsan Neşeli, hayatını kaybetti.

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Olay, dün 2000 Evler Mahallesi'ndeki spor salonunda meydana geldi. Nevşehir İl Özel İdaresi, bünyesinde kadrolu işe alınacak 60 kişi için fiziki yeterlilik testi yaptı.

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Bu teste katılmak için sırada bekleyen İhsan Neşeli, fenalaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Neşeli'yi Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Neşeli, bu sabah hayatını kaybetti.

(DHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Nevşehir
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