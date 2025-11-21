HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Nevşehir'de 'fuhuş' operasyonu; 5 şüpheli adliyede

Nevşehir'de polisin 2 farklı masaj salonuna düzenlediği 'fuhuş' operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Nevşehir'de 'fuhuş' operasyonu; 5 şüpheli adliyede

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de polisin 2 farklı masaj salonuna düzenlediği 'fuhuş' operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki masaj salonlarına operasyon düzenledi.

Masaj salonlarında zorla çalıştırılan 14 kadın tespit edilirken, aramalarda 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçundan kazanıldığı belirtilen yüklü miktarda para ele geçirildi. Gözaltına alınan A.N.C., G.K., H.O., H.C. ve M.A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Serap Karakış tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tek şarjla 14 gün pil ömrü sunacak telefon geliyorTek şarjla 14 gün pil ömrü sunacak telefon geliyor
Kasım ayında o sahilde denize girdiler!Kasım ayında o sahilde denize girdiler!

Anahtar Kelimeler:
fuhuş operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.