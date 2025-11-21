Nevşehir'de 'fuhuş' operasyonu; 5 şüpheli adliyede

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de polisin 2 farklı masaj salonuna düzenlediği 'fuhuş' operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki masaj salonlarına operasyon düzenledi.

Masaj salonlarında zorla çalıştırılan 14 kadın tespit edilirken, aramalarda 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçundan kazanıldığı belirtilen yüklü miktarda para ele geçirildi. Gözaltına alınan A.N.C., G.K., H.O., H.C. ve M.A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Kaynak: DHA | Bu içerik Serap Karakış tarafından yayına alınmıştır