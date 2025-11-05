HABER

Nevşin Mengü'den Selim İmamoğlu tepkisi: "Etik değil"

Gazeteci Nevşin Mengü, Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu'nun Hırvatistan'da şirket kurmasının etik olmadığını söyledi. Mengü açıklamasında, "Çünkü bir siyasetçi olmak bir ülkede ne demek? O ülkenin geleceğine ilişkin söz söylemek, geleceğine ilişkin iddiada bulunmak demek. Sizin kendi aileniz yurt dışında şirket kuruyorsa bu nasıl perhiz bu nasıl lahana turşusu denir" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu bugün emniyette ifade verdi.

NEVŞİN MENGÜ'DEN, SELİM İMAMOĞLU ÇIKIŞI

Selim İmamoğlu'nun Hırvatistan'da kurduğu şirket tartışma konusu olurken, gazeteci Nevşin Mengü de bununla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

"ANNESİNDEN, BABASINDAN, DEDESİNDEN YÜKLÜ MİKTARDA PARA ALMIŞ"

Selim İmamoğlu'nun Hırvatistan'da şirket kurmasının etik olmadığını savunan Mengü açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Selim İmamoğlu Hırvatistan’da şirket kurmuş, annesinden, babasından, dedesinden yüklü miktarda para almış.

"BİR SİYASETÇİNİN YURT DIŞINDA ŞİRKET KURMASI ETİK DEĞİL"

Savcılık tabi bu suç gelirinin aklanması ve yurt dışına çıkarılması diyor. Bir siyasetçinin oğlunun yurt dışında şirket kurması etik değil.

"BU NASIL PERHİZ BU NASIL LAHANA TURŞUSU DENİR"

İdeal bir şeyde tabii ki bir siyasetçinin oğlunun siyaset yaptığı ülkenin dışında şirket kurmaması gerekir. Etik mi etik değil elbette. Çünkü bir siyasetçi olmak bir ülkede ne demek? O ülkenin geleceğine ilişkin söz söylemek, geleceğine ilişkin iddiada bulunmak demek. Sizin kendi aileniz yurt dışında şirket kuruyorsa bu nasıl perhiz bu nasıl lahana turşusu denir"

