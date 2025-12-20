HABER

İzmir'de ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonu

İzmir’in Çeşme ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ve çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (NARKO) ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve silah kaçakçılığına yönelik yürüttüğü titiz saha çalışmaları neticesinde Ilıca Mahallesi’ndeki bir ikameti takibe aldı. Belirlenen adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, adeta bir cephanelikle karşılaşıldı.

HEM ZEHİR HEM SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Adreste yapılan detaylı aramalarda, bir miktar metamfetamin maddesi ile birlikte çok sayıda ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Operasyon kapsamında ikamette bulunan M.K. isimli şahıs ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çeşme Adliyesi’ne sevk edilen zanlı M.K., hakim karşısına çıkarıldı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

