Nevzat Bahtiyar'ın telefonunda dikkat çeken video: Çocuklar ahırda çekmiş! Narin’in bahsettiği 'gizli yer' orası mı?

Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Şüpheli Nevzat Bahtiyar’ın telefonundan çıkan ve köydeki çocukların bir ahırda oynadığı görüntüler tartışma yarattı. Ahırın, Narin'in "gizli ve serin yer" sözleriyle bağlantılı olabileceği iddia edildi.

Narin Güran cinayetinin üzerinden bir yıl geçti ancak dava gündemden düşmüyor. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran’ın ağırlaştırılmış müebbet, cesedi dereye gömen Nevzat Bahtiyar’ın ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldığı olayda, yeni bir video ortaya çıktı.

Serbestiyet’te yer alan habere göre, söz konusu görüntüler Nevzat Bahtiyar’ın telefonunda bulundu. Videoda köydeki çocukların bir ahırda oyun oynadığı görülüyor.

Avukat Mustafa Demir, "Video, ahırın çocukların oyun alanına dönüştüğünü gösteriyor. Ayrıca görüntünün Nevzat'ın telefonundan çıkmış olması kritik bir detay" dedi.

"GİZLİ VE SERİN YER" Mİ?

Soruşturmanın ilk aşamalarında Narin'in arkadaşlarına "Benim gizli ve serin bir yerim var" dediği öne sürülmüştü. Avukat Demir, bu sözlerin ahırla bağlantılı olabileceğini belirterek, "Narin patikayı tek başına çıkamazdı. Nevzat tarafından ahıra yönlendirilmiş olması ihtimallerden biri. Video, bu senaryoyu güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

"CEVAP BİLE VERMEYE DEĞMEZ"

Öte yandan Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz, videoya dair iddiaları reddetti. Eryılmaz, "Neymiş Nevzat'ın telefonundan ahırda çocukların oynadığı video çıkmış! Eeeeee ne olmuş? Cevap bile vermeye değmez!

Bu arada videonun çekildiği yer sabit değil, belli değil. Köydeki bizim ahır ya da eski ev de olabilir. Bu kızlar da Nevzat'ın akrabaları olabilir!" dedi.

