New York seçim sonuçları belli oldu: Zohran Mamdani kentin ilk Müslüman başkanı oldu, Trump bunu beklemiyordu (Zohran Mamdani kimdir?)

ABD ve tüm dünyada gözler New York seçimlerindeydi. New York'ta seçmenler sandık başına gitti. New York'ta yapılan seçim tarihi bir sonuca sahne oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların adayı Zohran Mamdani, New York'un ilk Müslüman belediye başkanı seçildi.
07.00
Yerel saatle 21.00’de tamamlanan oy verme işlemlerinden sonra açılan sandıklardaki oyların yüzde 89’u sayıldı. ABD’nin New York eyaletinde resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Mamdani açılan sandıklardaki oyların yüzde 50,4’ünü alarak, en yakın rakibi bağımsız aday Andrew Cuomo’ya yaklaşık 9 puan fark attı. Cuomo’nun aldığı oy yüzde 41,6 olurken, Cumhuriyetçi Parti adayı Curtis Sliwa ise yüzde 7,2'de kaldı.
"New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı" ünvanını alan Zohran Mamdani, Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı ön seçimini kazanarak manşetlere çıkmıştı.
23.00
ABD'nin New Jersey eyaletinde, Türk nüfusunun yoğun yaşadığı Paterson kentinde art arda yapılan bomba ihbarları sonrası polis araçları bölgeye intikal etti, oy verme işlemleri askıya alındı.
21.00
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mamdani'yi hedef alarak, "Kanıtlanmış ve kendini Yahudi düşmanı olarak tanımlayan Zohran Mamdani'ye oy veren her Yahudi aptaldır" dedi.
18.00
Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde düzenlenen belediye başkanlığı seçimlerinde, Demokrat Parti adayı Zohran Mamdani eşi Rama Duwaji ile birlikte Queens bölgesindeki Astoria semtinde oyunu kullandı.
Kendini demokratik sol olarak tanımlayan 34 yaşındaki genç aday, oyunu kullandıktan sonra basına yaptığı konuşmada, New York'un 5 ilçesinin tamamında daha fazla konuta ihtiyaç olduğunu ve kazanması durumunda hemen bu konuda çalışma başlatacaklarını söyledi.
Mamdani, "Bugün seçim günü. Bir yıldan uzun süredir hayalini kurduğumuz bir gün. ABD'nin en pahalı şehrini, onu evi olarak gören herkesin karşılayabileceği bir şehre dönüştürmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.
Ekibiyle New York'ta "tarih yazmanın eşiğinde" olduklarına işaret eden Mamdani, bir yıldır süren seçim kampanyası döneminde kendisine destek veren 100 binden fazla gönüllüye "minnettarlığını" dile getirdi.
"Zaferin kendi başına bir görev olduğuna inanıyorum." diyen Mamdani, ilk işinin yüksek kira rakamlarını aşağı çekmek, otobüs seferlerini artırmak ve New York'u dar gelirli aileler için "tekrar yaşanılır bir yer yapmak için" çalışmak olacağını vurguladı.
17:00
Son sosyal medya paylaşımında sandıkların 21:00'de kapanacağını hatırlatan Mandani seçmene seslendi. Mandani, "Zamanımız geldi New York. Artık bizim zamanımız geldi" dedi.
16:45
Mamdani, ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili bir açıklama yaptı. Mamdani, "Trump yönetiminin seçmenleri korkutmak için yaptığı hareketlerin görülmesi gerekiyor. Asılsız iddialar ve ülkenin geleceği ile ilgili tehditler görüyoruz. Trump, Cuomo’yu destekliyor. Bu bir başkanın düşünceleri, kanun değildir kendisi" dedi.
16:20
New York belediye başkanlığını kazanan aday, yen yılın ilk gününde yemin edecek ve görevine başlayacak.
14:32
Mamdani'nin anketlerde önde olması İsrail'i de tedirgin etmiş durumda. İsrail'in New York Başkonsolosu Ofir Akunis, New York seçimleriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Akunis, Zohran Mamdani'nin Filistin gösterilerine destek verdiği için eyaletteki Yahudi toplumuna 'tehlike oluşturduğunu' iddia etti. İsrai'in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre Mamdani'nin seçimi kazanması halinde New York'ta Filistin yanlısı gösterilere izin vereceğini ifade eden Akunis, bu seçimin eyaletteki "Yahudi kurumlarına ve sinagoglarına yönelik açık ve yakın bir tehdit" oluşturacağını savundu.
12:55
Ön seçimi birinci sırada tamamlayarak Demokratların adayı olan Zohran Mamdani, en çok ikinci oyu alan bağımsız aday eski New York Valisi Andrew Cuomo ve Cumhuriyetçi aday Curtis Sliwa yarışıyor.
11.00
Zohran Mamdani toplumda aşırı servet birikimine karşı çıkan bir politika yönetiyor. Mamdani'nin vaatleri arasında milyonerlere ek vergi, ücretsiz toplu taşıma, ücretsiz çocuk bakımı ve kamu tarafından işletilen marketler bulunuyor. Fortune'da yer alan bir habere göre milyarderler bu durumdan rahatsız. Aralarında Bill Ackman ve Michael Bloomberg’in de bulunduğu bazı milyarderler ve varlıklı aileler Mamdani'nin rakibi Andrew Cuomo’yu desteklemek için en az 22 milyon dolar harcadı.
Zohran farklı ülkelerde yaşamış, iyi eğitim almış, aktivist ve entelektüel bir aileden geliyor. Mamdani’nin annesi Mira Nair, birçok film festivalinde ödül alan ünlü bir film yapımcısı. Babası Mahmood Mamdani ise Columbia Üniversitesinde görev yapan bir siyaset bilimci ve alanındaki önemli akademisyenlerden biri. Uganda’nın Hindistan kökenli toplumundan olan ve Harvard diplomalı çift, Mississippi Masala filmi hazırlıkları sırasında Uganda’da tanışıp evlendi. 1991’de ise oğulları Zohran doğdu. Tanzanya’ya, daha sonrasında da Güney Afrika’ya bazen iş bazen de siyasi mültecilik sebepleriyle taşındıktan sonra aile, Zohran 7 yaşındayken New York’a yerleşti.
Zohran’ın Amerika’daki hayatı da öncesi kadar renkliydi. New York’un hem Manhattan gibi ayrıcalıklı ve beyaz öğrencilerle dolu okullarında hem de Bronx gibi etnik olarak çeşitli bölgelerinde devlet okullarında eğitim aldı. Üniversite için New York’tan ayrılıp çok da bilinmeyen özel bir kolejde Afrika Çalışmaları okumayı tercih etti. Lisede kriket spor takımı kurmaktan, üniversitede Filistin için Adalet öğrenci kulübü kurmaya kadar, Mamdani’nin örgütlenme pratiğinin eskilere dayandığını görmek zor değil. Bulunduğu ortamların çoğunda azınlık olması, ne fikirlerini kendine saklamasına ne de farklılıklarını köreltip uyum sağlamaya çalışmasına neden oldu. Öyle ki, üniversite arkadaşları yanlarında Zohran varken yemekhanede yürümenin daha uzun sürdüğünü, çünkü herkesle selamlaştığını söylüyor. 23 yaşındayken üniversite gazetesinde ırkçılıkla mücadele üzerine şöyle yazıyordu: “Örgütlenmek, dayanışmak, ittifak edecek ve ilham olacak insanlar bulmak, bana kampüste ve ötesinde ırksal gerçeklerle nasıl başa çıkacağımı öğretti.”
Zohran Mamdani, mezuniyet sonrası New York’a döndüğünde bir yandan rap şarkılar yazıyor, bir yandan da az gelirli kiracılara evlerinden çıkarılmamaları için danışmanlık yapıyordu. 2018’de ABD vatandaşlığı alınca siyasi faaliyetlerini hızlandıran Mamdani, 2020’den itibaren New York eyalet meclis üyesi.
