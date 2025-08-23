HABER

New York'ta otobüs devrildi: 5 ölü

ABD'nin New York eyaletinde Niagara Şelalesi’nden dönen turistleri taşıyan tur otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

New York'ta otobüs devrildi: 5 ölü

ABD’de, Niagara Şelalesi'nden New York'a dönen ve içinde 52 kişi bulunan bir tur otobüsünün otoyolda devrilmesi sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirildi. Otobüsteki yolcularının çoğunun Hindistan, Çin ve Filipinler kökenli olduğu belirtildi.

Polis, yolcuların büyük bir kısmının emniyet kemeri takmadığını ve bazılarının araçtan fırladığını, bazılarının ise enkazda saatlerce mahsur kaldığını kaydetti.

New York Eyalet Polisi’nden Andre Ray, “Kaza nedeni hala araştırılıyor, ancak şu anda mekanik arıza ve sürücü yetersizliği ihtimalleri elendi” dedi.

abd
