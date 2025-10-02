HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

New York'taki LaGuardia Havalimanı'nda korkutan kaza! İki yolcu uçağı çarpıştı

ABD'nin New York kentinde, Delta Hava Yolları'nın alt kuruluşu Endeavor Air'e ait iki yolcu uçağı, LaGuardia Havalimanı'nda hareket halindeyken çarpıştı. Kazada kişi yaralandı.

New York'taki LaGuardia Havalimanı'nda korkutan kaza! İki yolcu uçağı çarpıştı

Yetkililer, Virginia eyaletinde yer alan Roanoke kentine havalanmak üzere taksi yapan 5155 uçuş numaralı uçağın kanadının, Kuzey Carolina eyaletinde yer alan Charlotte kentinden gelen ve aprona taksi yapan 5047 uçuş numaralı uçağın burun tarafına çaptığını aktardı. Kaza sırasında uçaklarda toplam 93 kişinin bulunduğu ifade eden yetkililer, kazanın düşük hızlarda gerçekleştiğini aktardı.

New York taki LaGuardia Havalimanı nda korkutan kaza! İki yolcu uçağı çarpıştı 1

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Federal Havacılık İdaresi, tarafından yapılan açıklamada, çarpışmanın M ve A taksi yollarının kesiştiği noktada meydana geldiği belirtilerek, kazanın nedeninin araştırıldığı ifade edildi.

New York taki LaGuardia Havalimanı nda korkutan kaza! İki yolcu uçağı çarpıştı 2
İdare, hava trafik kontrolünün 5155 uçuş numaralı uçağa kesişme noktasını geçmeden önce beklemesi ve diğer uçağa yol vermesi talimatını verdiğini kaydetti. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sumud Filosunda 48 Türk alıkonuldu, isimleri belli olduSumud Filosunda 48 Türk alıkonuldu, isimleri belli oldu
Beşar Esad'a suikast iddiasıBeşar Esad'a suikast iddiası

Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Birleşik Devletleri yolcu uçaği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.