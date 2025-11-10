HABER

Nicolas Sarkozy için tahliye kararı

Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Libya’dan seçim kampanyası fonu sağlama suçlamasıyla aldığı 5 yıllık hapis cezasına itiraz kapsamında cezaevinden tahliye edilip edilmeyeceğinin kararı için Paris Temyiz Mahkemesi’nde duruşmaya çıktı. Mahkeme tahliye kararı verdi.

Devrim Karadağ

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, BFM TV’nin aktardığına göre mahkemedeki kapanış konuşmasında cezaevindeki hayatının “zor, çok zor” olduğunu ifade etti ve tekrar tekrar masum olduğunu savundu.

“Yapmadığım bir şeyi asla itiraf etmeyeceğim,” diyen Sarkozy, adaletin yerini bulması için mücadelesini sürdüreceğini vurguladı. Ayrıca cezaevinde kendisine yardımcı olan görevlilere teşekkür etti.

Kamu savcılığı Sarkozy’nin cezaevinden tahliye edilmesini ve bunun yerine yargı denetimi altında serbest bırakılmasını önermişti.

TAHYLİYE KARARI

Mahkeme Sarkozy için tahliye kararı verdi.

