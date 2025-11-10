Nicolas Sarkozy için tahliye kararı

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, BFM TV’nin aktardığına göre mahkemedeki kapanış konuşmasında cezaevindeki hayatının “zor, çok zor” olduğunu ifade etti ve tekrar tekrar masum olduğunu savundu.

“Yapmadığım bir şeyi asla itiraf etmeyeceğim,” diyen Sarkozy, adaletin yerini bulması için mücadelesini sürdüreceğini vurguladı. Ayrıca cezaevinde kendisine yardımcı olan görevlilere teşekkür etti.

Kamu savcılığı Sarkozy’nin cezaevinden tahliye edilmesini ve bunun yerine yargı denetimi altında serbest bırakılmasını önermişti.

TAHYLİYE KARARI

Mahkeme Sarkozy için tahliye kararı verdi.