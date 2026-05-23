Niğde'de cinayet! Tartıştığı kayınpederini öldürdü

Niğde'de tartıştığı kayınpederi Bülent Eren’i (49) bıçaklayarak öldüren Hakan Yurt, tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Sarıköprü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hakan Yurt ile kayınpederi Bülent Eren arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hakan Yurt, yanındaki bıçakla kayınpederi Bülent Eren’i vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Bülent Eren’i gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Eren, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Eren'in cenazesi, toprağa verildi.

GÖZALTINA ALINDI

Cinayet şüpheli Hakan Yurt, suç aleti bıçakla birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yurt, mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

