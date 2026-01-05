HABER

Niğde’de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Niğde polis ekiplerince düzenlenen DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından DEAŞ Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen operasyonel çalışmalar kapsamında 4 şüpheli yakalandı. Gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden yabancı uyruklu H.G.E., ve A.K.H. ile TC vatandaşı T.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Operasyon kapsamında yakalanan yabancı uyruklu B.Z. ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

