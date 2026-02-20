HABER

Niğde’de devrilen soba yangına yol açtı: 1 kişi yaralandı

Niğde’nin Çamardı ilçesine bağlı Üskül köyünde sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralandı. Z.D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Üskül köyünde bir evde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Devrilen sobadan sıçrayan alevlerin evi sarmasıyla kısa sürede büyüyen yangının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Niğde’de devrilen soba yangına yol açtı: 1 kişi yaralandı 1

YARALININ DURUMU İYİ

Yangın sırasında hafif yaralanan Z.D. (58), olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı sağlık ekiplerince kontrol altına alındı. Z.D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Niğde’de devrilen soba yangına yol açtı: 1 kişi yaralandı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

