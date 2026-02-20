HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı

Niğde’de uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 5 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüpheli’den 4’ü çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı 1

5 KİŞİDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 98,72 gram uyuşturucu madde, 9 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi.

Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı 2

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aksaray’da otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücü ağır yaralıAksaray’da otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücü ağır yaralı
Büyükçekmece TEM Otoyolu’nda tır devrildi: 1 yaralıBüyükçekmece TEM Otoyolu’nda tır devrildi: 1 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Niğde uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlk başörtülü vali olarak tarihe geçmişti! İşte yeni görevi

İlk başörtülü vali olarak tarihe geçmişti! İşte yeni görevi

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

Her gün 20 bin kişi başvuruyor! Talep patlaması yaşandı

Her gün 20 bin kişi başvuruyor! Talep patlaması yaşandı

10 milyon oyuncusu var! Türk oyun şirketi satıldı: Fiyatı belli oldu

10 milyon oyuncusu var! Türk oyun şirketi satıldı: Fiyatı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.