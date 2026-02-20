Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 98,72 gram uyuşturucu madde, 9 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
