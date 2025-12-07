Niğde - Kayseri yolunda feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Niğde merkez ilçesine bağlı Ovacık köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza gece saatlerinde Niğde - Kayseri karayolunun 14’üncü kilometresinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin sürücüsü E.A. (31), direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde sürücü E.A. (31) ile yolcu A.Ç.’nin (38) olay yerinde hayatını yitirdiğini belirledi. Yaralı Y.D. (35) ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA