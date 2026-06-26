Niğde’de 8,5 ton gübreyi römorkla birlikte çalanlar yakalandı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hırsızlık suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Konaklı beldesinde meydana gelen hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Yapılan araştırmalar sonucunda, bir şahsa ait römorkta bulunan yaklaşık 8,5 ton gübrenin römorkla birlikte çalınması olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, jandarma ekiplerince Niğde genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 8 şüpheli daha yakalandı.

Operasyonlarda yakalanan toplam 12 şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır