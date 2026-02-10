HABER

Niğde’de bir haftada 221 kişi hakkında işlem yapıldı

Niğde genelinde geçtiğimiz 1 hafta içerisinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen asayiş, narkotik, kaçakçılık ve trafik uygulamalarına ilişkin veriler paylaşıldı.

Bu tarihler arasında meydana gelen asayiş olaylarında il genelinde 221 kişi hakkında işlem başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 3 tabanca, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 10 tabanca fişeği, 1 motosiklet, 1 cep telefonu, 1 kesici ve delici alet ile 1 kredi kartı ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan 40 şahsın da yakalandığı bildirildi. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 26 şüpheli şahıs yakalanırken, bu kişilerden 1’i tutuklandı, 25’i ise serbest bırakıldı. Operasyonlarda 170,55 gram uyuşturucu madde, 57 adet sentetik ecza, 5 adet uyuşturucu hap ve 4 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda ise 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin tamamı serbest bırakılırken, operasyonlarda 150 adet puro, 20 paket bandrolsüz sigara, 13 bluetooth kulaklık, 6 saç düzleştirici, 4 termos, 4 elektronik sigara, 3 lazer epilasyon cihazı, 3 akıllı kol saati, 3 el mikseri, 3 dikey süpürge, 2 blender, 2 tablet, 2 powerbank, 2 el feneri, 2 kahve makinesi ve 2 sahte çek ele geçirildi.
Göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında 1 yabancı uyruklu şahıs hakkında yasal işlem başlatılarak Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan çalışmalarda 2 hırsızlık, 2 adet 6136 sayılı kanuna muhalefet, 1 şüpheli ölüm, 1 intihar, 1 iş kazası, 1 ateş etme, 1 trafik kazası, 1 ateşli silahla yaralama ve 1 adet 2863 sayılı kanuna muhalefet olayı olmak üzere toplam 11 olay vücut izlerinden aydınlatıldı. Olaylarla ilgili 11 failin tespit edildiği bildirildi.
Trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde ise toplam 24 bin 760 araç sürücüsünden, ihlali tespit edilen 61’i motosiklet olmak üzere 3 bin 214 sürücüye cezai işlem uygulandı. Denetimler kapsamında 5’i motosiklet olmak üzere 96 araç trafikten men edildi. Sivil ekipler ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi üzerinden yapılan kontrollerde ise 174 araç sürücüsünden, 15’i motosiklet olmak üzere 170 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Niğde
En Çok Aranan Haberler

