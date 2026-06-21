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Niğde’de otomobil ters döndü: 1 yaralı

Niğde’de otomobilin kontrolden çıkarak ters döndüğü kazada 1 kişi yaralandı.

Niğde’de otomobil ters döndü: 1 yaralı

Kaza Niğde merkez Nar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; M.G. yönetimindeki 51 ACC 857 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ters dönerken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü M.G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, ters dönen araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Niğde’de otomobil ters döndü: 1 yaralı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Niğde
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