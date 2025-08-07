Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda toplam 86,40 gram uyuşturucu madde, 6 adet sentetik ecza maddesi,1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 2 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

(İHA)