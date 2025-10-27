Niğde’de uyuşturucu taciri 4 kişi tutuklandı

Niğde ve Bor Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 7 şüpheli yakalanırken, 4’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, bulunduran ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 7 şüpheli yakalanırken, adli mercilere sevk edilen 4 şüpheli mahkemece tutuklandı. Yakalanan şahısların üzerinde, ikametinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 122 adet sentetik ecza maddesi, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 adet kuru sıkı tabanca, 6 fişek ve 1 adet uyuşturucu olduğu değerlendirilen sıvı madde ele geçirildi. Öte yandan narkotik konularında aranması bulunan 4 şüpheli yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kapsamlı ve kararlı bir şekilde sürdürdüğü ifade edildi.

Kaynak: İHA