Niğde'de uyuşturucu taciri 4 kişi tutuklandı

Niğde ve Bor Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 7 şüpheli yakalanırken, 4’ü tutuklandı.Edinilen bilgiye göre il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, bulunduran ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Niğde ve Bor Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 7 şüpheli yakalanırken, 4’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, bulunduran ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 7 şüpheli yakalanırken, adli mercilere sevk edilen 4 şüpheli mahkemece tutuklandı. Yakalanan şahısların üzerinde, ikametinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 122 adet sentetik ecza maddesi, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 adet kuru sıkı tabanca, 6 fişek ve 1 adet uyuşturucu olduğu değerlendirilen sıvı madde ele geçirildi. Öte yandan narkotik konularında aranması bulunan 4 şüpheli yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kapsamlı ve kararlı bir şekilde sürdürdüğü ifade edildi.

Kaynak: İHABu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Niğde uyuşturucu
