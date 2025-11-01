Niğde’de Yaşam Tüneli’nde 104 vatandaşa trafik bilgilendirmesi

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 24-31 Ekim 2025 tarihleri arasında Kayseri yolu 14. kilometrede bulunan uygulama noktasında faaliyet gösteren "Yaşam Tüneli" çadırında sürücü ve yolculara yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında hız limitlerine uyulması, emniyet kemeri kullanımı, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmanın tehlikeleri ve kırmızı ışık ihlali gibi konular başta olmak üzere genel trafik kuralları hakkında farkındalık oluşturuldu.

Ekipler tarafından görsel materyaller eşliğinde ve yüz yüze iletişim yoluyla yapılan bilgilendirmelerle, toplam 26 sürücü ve 78 yolcu olmak üzere 104 vatandaş trafik güvenliği konusunda bilinçlendirildi.

