Nihat Tansoy İlkokulu’ndan çevre koruma haftası etkinliği

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Çevre Koruma Haftası etkinlikleri kapsamında Nihat Tansoy İlkokulu tarafından farkındalık etkinliği düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen programda öğrenciler, Akçay Kordon’da çevre bilinci kazanmak amacıyla çeşitli etkinliklere katıldı. Yat gezisi eşliğinde gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler hem doğayı tanıdı hem de çevreyi korumanın önemi hakkında bilgilendirildi.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Rasim Girgin, Şube Müdürü Mesut Polat, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Coşkun Taşkın, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katılım sağladı.

(İHA)