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Nijerya'da Boko Haram'dan mayınlı saldırı! 8 sivil öldü

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'ın yola döşediği mayının patlaması sonucu 8 sivil yaşamını yitirdi, 11 sivil yaralandı.

Nijerya'da Boko Haram'dan mayınlı saldırı! 8 sivil öldü

Borno Eyaleti Polis Sözcüsü Nahum Daso, yaptığı açıklamada, terör örgütünün, Borno'nun Maiduguri-Damboa kara yolunda döşediği mayının, yolcu otobüsünün geçişi sırasında infilak ettiğini belirtti.

Daso, patlamada 8 sivilin hayatını kaybettiğini, 11 sivilin yaralandığını ifade etti.

Yaralıların tedavi altına alındığını aktaran Daso, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu vurguladı.

Nahum Daso, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve teröristlere karşı operasyonların başlatıldığını bildirdi.

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SALDIRILARDA ON BİNLERCE KİŞİ ÖLDÜ

Borno Eyalet Valisi Babagana Zulum, son dönemde terör örgütü Boko Haram'ın eyalette artan saldırılarına ve adam kaçırma olaylarına dikkati çekerek, eyaletin güvenlik açısından yeniden zemin kaybetmeye başladığını kaydetmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı. (AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Nijerya
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