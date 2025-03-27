Nijerya'da Boko Haram örgütünün Borno'daki saldırılarında ölen askerlerin sayısı 16'ya yükseldi

Yerel medyanın, askeri kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, 25 Mart'ta, Boko Haram mensuplarının Borno'ya bağlı Wajirko ve Wulgo bölgelerindeki askeri üslere düzenlediği saldırılar nedeniyle 11 askerin daha öldüğü belirtildi.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden asker sayısının 16'ya yükseldiği ifade edildi.

Öte yandan, saldırının ardından Boko Haram'a karşı başlatılan operasyonlarda çok sayıda örgüt mensubu öldürüldü.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Terör örgütü Boko Haram, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır